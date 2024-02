O zatopieniu Cezara Kunikowa można już przeczytać na szeregu rosyjskich nieoficjalnych kanałów informacyjnych na Telegramie. Ich relacje różnią się co do tego, czy załoga została uratowana w całości, czy tylko częściowo. Wszystko wskazuje na kolejny poważny sukces ukraińskich dronów morskich, które według deklaracji Ukraińców, mają być w tym roku wykorzystywane znacznie intensywniej niż wcześniej.

REKLAMA

Kolejny duży sukces ukraińskich dronów morskich

Doniesienia na temat głośnych eksplozji i serii z broni maszynowej zaczęły napływać wczesnym rankiem z rejonu około 10 kilometrów na południe od Jałty, na wprost od małej miejscowości Koreiz. Szybko do sieci trafiły niewyraźne zdjęcia i nagrania, na których już świtem widać co najmniej dwie eksplozje, w tym jedną dużą. Obok ich epicentrum widać holownik i tratwy ratunkowe, a w okolicy krążył przez pewien czas śmigłowiec morski Ka-27. Jedno bardzo niewyraźne zdjęcie wykonane jeszcze w nocy ma pokazywać tonący okręt, ale trudno bezsprzecznie określić, co na nim widać.

Około godziny 9 czasu polskiego wątpliwości rozwiali ostatecznie Ukraińcy. Służba Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) opublikowała nagrania z systemów pokładowych dronów morskich atakujących okręt desantowy typu Ropucha u charakterystycznego południowego wybrzeża Krymu. Widać na nich jeden duży wybuch po trafieniu i prawdopodobnie drugie. Można też zauważyć z bliska uszkodzenia okrętu. Na końcu nagrania jednostka wygląda, jakby miała zauważalne przegłębienie na rufę. W połączeniu z nagraniami cywili z wybrzeża można z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że był to początek procesu tonięcia okrętu.

Nie ma na razie całkowitej pewności co do tego, jaki to był okręt, ale zarówno nieoficjalnie informacje Rosjan, jak i deklaracje Ukraińców, wskazują na Cezara Kunikowa. To jeden z coraz mniej licznych okrętów desantowych typu Ropucha, zbudowanych w latach 70. i 80. w Gdańsku. Służą one aktualnie Rosjanom do transportu zaopatrzenia z Rosji na okupowany Krym. W momencie wybuchu wojny mieli ich na Morzu Czarnym 9. 4 z Floty Czarnomorskiej i 5 dodatkowych przerzuconych z Floty Bałtyckiej oraz Północnej. Do dzisiaj całkowitemu zniszczeniu uległ Nowoczerkask (trafienie rakietą/rakietami manewrującymi w porcie Teodozja), ciężko uszkodzony Mińsk (trafienie rakietą/rakietami manewrującymi w doku w Sewastopolu) i teraz najpewniej zatopiony Kunikow.

Ukraińcy zapowiadali na początku tego roku, że ich program budowy oraz rozwoju dronów morskich jest coraz bardziej zaawansowany i ich użycie zostanie zintensyfikowane. Dotychczas ich sukcesy były ograniczone, ale teraz w krótkim odstępie czasu zatopiły drugi rosyjski okręt. Dopiero co 1 lutego posłały na dno u wybrzeży Krymu okręt rakietowy Iwanowiec.