W mieście Kinszasa (stolicy Demokratycznej Republiki Konga) trwają protesty przeciwko zachodnim rządom. Jak donosi BBC, demonstranci oskarżają kraje o niewykorzystanie wpływów, aby stłumić rebelię terrorystów z M23, którzy od lat walczą o bogate w minerały wschodnie tereny DRK. Władze Rwandy są podejrzewane o wspieranie M23, czemu zaprzeczają. W zeszłym tygodniu 7 lutego Rwandę odwiedził Andrzej Duda, aby podpisać dwie umowy gospodarcze dotyczące współpracy w dziedzinie wysokich technologii i wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska.

Afryka. Andrzej Duda wsparł Rwandę. Polska została oskarżona o dwulicowość

- My poszukujemy wiarygodnych partnerów w krajach Afryki. Przede wszystkim takich, którzy wyznają wspólne dla nas wartości; którzy mogą nas także zrozumieć razem z naszymi trudnymi dziejami. Nie mamy żadnych wątpliwości, że tutaj, w Rwandzie, pod tym względem absolutnie znajdujemy zrozumienie i znajdujemy przyjaciół. Tym bardziej ta wizyta jest dla mnie ogromnie cenna - mówił Andrzej Duda podczas konferencji w Rwandzie.

Kongijska agencja prasowa ACP przekazała, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych Demokratycznej Republiki Konga potępiło podpisanie umowy o wsparciu wojskowym między Polską a Rwandą". Zdaniem polityków porozumienie przewiduje "uzbrojenie i wzmocnienie zdolności logistycznych agresora". "W nocie tej Ministerstwo Spraw Zagranicznych DRK protestuje przeciwko dwulicowej postawie Polski, która wspierała DRK na szczeblu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), aby stanowczo potępić Rwandę ze względu na jej agresję i niezaprzeczalne wsparcie dla terrorystów M23" - napisała ACP. Zdaniem ministerstwa obecna postawa Polski jest odbierana jako "sprzymierzenie się z Rwandą w agresji na Demokratyczną Republikę Konga, której wojska bezkarnie dopuszczają się okrucieństw". DRK zaznaczyło, że może wyciągnąć konsekwencje.

Podobnego zdania jest belgijski europarlamentarzysta Marc Botenga, który 8 lutego skomentował postępowanie Andrzeja Dudy na portalu X. "Sytuacja na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga jest krytyczna. Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła wspieranie przez Rwandę rebeliantów M23. Ale polski prezydent Duda obiecuje pełne wsparcie... Rwandzie. Wspierajcie Ukrainę, osłabiajcie DRK. Podwójne standardy" - napisał. Warto zaznaczyć, że Rwanda została oskarżona przez ONZ i wiele zachodnich rządów takich jak USA, lub Francja o wspieranie M23 i czerpanie korzyści z wydobywanych minerałów. Zdaniem demonstrantów nie było to niewystarczające działanie Zachodu, by powstrzymać konflikt.

"Polsko wynoś się z DRK". ONZ o jednym z "największych kryzysów humanitarnych"

Do sieci trafił film ukazujący protesty w Kinszasie. Kanał Afraicanews udostępnił nagranie przedstawiające młodego mężczyznę, który trzyma transparent z napisem "Pologne degage en D.R.C", co oznacza "Polsko wynoś się z DRK".

Konflikt zmusił do opuszczenia swoich domów prawie siedem milionów ludzi, co ONZ nazywa jednym z "największych kryzysów humanitarnych na świecie". M23 rozpoczęła działalność w 2012 roku rzekomo w celu ochrony ludności Tutsi we wschodniej Demokratycznej Republice Konga, która od dawna skarżyła się na prześladowania i dyskryminację.