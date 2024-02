Joe Biden wzywa republikanów do zatwierdzenia wsparcia dla Ukrainy. "Świat na nas patrzy"

Joe Biden naciska na Mike Johnsona, prezydenta Izby Reprezentantów, by ten poddał pod głosowanie pakiet pomocy dla sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wielu reprezentantów Partii Republikańskiej wciąż ulegać ma bowiem wpływom Donalda Trumpa, który nakłania ich do odrzucenia projektu. - Musicie zdecydować, czy opowiadacie się za wolnością, czy za terrorem i tyranią - zwrócił się do republikanów prezydent USA.

3 Fot. REUTERS/Kevin Lamarque Otwórz galerię Na Gazeta.pl