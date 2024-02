Reuters: USA odrzuciły propozycje Putina ws. zawieszenia broni w Ukrainie

Jak opisuje Reuters, w 2023 roku Władimir Putin "za pośrednictwem arabskich partnerów na Bliskim Wschodzie" wysyłał do Waszyngtonu propozycję zawieszenia broni w Ukrainie. Informację na ten temat potwierdziły agencji trzy źródła w Rosji. Moskwa w tych propozycjach miała postawić warunek, że Rosjanie nie oddadzą Ukrainie żadnego z zajętych terenów tego państwa.

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Tuskiem: Jestem bardzo zadowolony. Zadowolenie wyraził również Donald Tusk

Reuters: Putin sygnalizował USA, że jest zainteresowany zawieszeniem broni

- Kontakty z Amerykanami spełzły na niczym - powiedział informator Reutersa, wysoki rangą rosyjski urzędnik. Z informacji przekazanych przez kolejne źródło wynika, że USA odmówiły rozmów na temat ewentualnego zawieszenia broni, jeśli nie biorą w nich udziału Ukraińcy. Podobnie o kulisach sprawy wypowiada się przywoływany w depeszy amerykański urzędnik.

Agencja podaje, że po tym, jak sygnały ze strony Putin dotarły do Waszyngtonu, doszło do spotkania z udziałem sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana i dyrektora CIA Williama Burnsa. W styczniu zaś Sullivan miał zadzwonić do doradcy Putina ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa. Według informatorów agencji doradca Joe Bidena przekazał, że Waszyngton może rozmawiać o różnych aspektach wzajemnych relacji, ale nie o zawieszeniu broni w Ukrainie.

Joe Biden wzywa Izbę Reprezentantów do zatwierdzenia pomocy dla Ukrainy

Prezydent Joe Biden wezwał we wtorek przewodniczącego Izby Reprezentantów do natychmiastowego poddania pod głosowanie przyjętego przez Senat pakietu pomocy dla sojuszników USA, w tym Ukrainy. Amerykański przywódca ostrzegł, że nieuchwalenie pakietu podważy wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Podczas wystąpienia w Białym Domu Biden wyraził przekonanie, że większość członków Izby Reprezentantów poprze uchwalony przez Senat pakiet. Wezwał przewodniczącego Izby Reprezentantów, by nie uległ presji Donalda Trumpa i niewielkiej mniejszości i poddał projekt pod głosowanie. - Zwracam się do Republikanów w Izbie Reprezentantów: musicie zdecydować, czy opowiadacie się za wolnością, czy za terrorem i tyranią, czy jesteście z Ukrainą, czy z Putinem, czy jesteście z Ameryką, czy z Trumpem - mówił. Uchwalony w Senacie USA projekt ustawy o pomocy zagranicznej przewiduje 60 miliardów USD na wsparcie Ukrainy, 14 miliardów dla Izraela, 5 miliardów dla Tajwanu, 9 miliardów na pomoc humanitarną dla Palestyńczyków w Strefie Gazy i 2,5 miliarda USD na odparcie proirańskich Huti na statki na Morzu Czerwonym.