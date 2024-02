Europa bez USA będzie miała problem. Na papierze dominujemy nad Rosją, ale mamy poważny brak

- Europa znalazłaby się w trudnej sytuacji, gdyby USA wycofały się z NATO. Na szczęście Francja i Wielka Brytania mają swoje arsenały jądrowe, które powinny wystarczyć do odstraszenia Rosji od użycia jej broni masowego rażenia. Jednak niezależnie od tego, wycofanie się Amerykanów stworzyłoby dla Rosjan dogodne warunki do próby otwarcia konfliktu lokalnego na wschodnich granicach Unii Europejskiej - uważa dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dywagacje na ten temat na razie są na szczęście abstrakcją. Perspektywa faktycznego rozmontowania NATO przez Amerykanów nie jest jednak zupełnie nierealna. Przypomniał o tym Donald Trump, czyli najprawdopodobniej kandydat Partii Republikańskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich, który ma poważne szanse na drugą kadencję. Na wiecu wyborczym po raz kolejny wyraził się sceptycznie na temat Sojuszu. Zrobił to w podobnym tonie do tego, jak podczas swojej pierwszej kadencji. Jego byli doradcy twierdzą (np. John Bolton i gen. John Kelly w nadchodzącej książce "The Return of Great Powers"), że Trump w ogóle nie wierzy w sens NATO i chętnie by z niego wycofał USA, bo nie widzi korzyści dla Amerykanów w zapewnianiu bezpieczeństwa Europie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy wiele państw europejskich samych nie podchodzi poważnie do dbania o swoje siły zbrojne.

Z potencjałem do obrony przed Rosją problemu nie ma

Efekt tego niezaprzeczalnego faktu jest taki, że choć Unia Europejska wraz z Wielką Brytanią absolutnie dominują gospodarczo nad Rosją, to militarnie już nie. Gospodarka Rosji jest niewiele większa od choćby hiszpańskiej. Cała UE i Wielka Brytania wytwarzają razem około 22,5 biliona dolarów produktu krajowego brutto. Rosja 1,8 biliona. Wydatki zbrojeniowe liczone w dolarach też prezentują przepaść. Cała UE i Wielka Brytania wydają rocznie około 320 miliardów dolarów. Rosja około 86 miliardów. Demokratyczna Europa ma też wielką przewagę w potencjale ludności. To ponad pół miliarda ludzi, wobec 147 milionów w Rosji. Co więcej, na papierze państwa demokratycznej Europy mają pod bronią około 1,3 miliona ludzi. To więcej niż tocząca wojnę Rosja. Ma też przewagę w wielu kategoriach uzbrojenia. - Duży potencjał jest zwłaszcza w lotnictwie i flocie, gorzej jest z wojskami lądowymi i gotowością rezerw - mówi dr Piekarski.

Cóż jednak z tego, skoro mówimy o potencjale 28 państw przeciw jednemu. I to główna przewagi Rosjan. Jedność i wola. Zarówno jeśli chodzi o podejmowanie decyzji natury politycznej, jak i militarnej. Tak samo jak ze znaczeniem Amerykanów w NATO. Jest dominujące nie tylko ze względu na potencjał amerykańskich sił zbrojnych, ale też to, że są one jednym organizmem podlegającym jednemu ośrodkowi decyzyjnemu. W demokratycznej Europie tych ośrodków jest 28. Do tego pomimo daleko idącej integracji sił zbrojnych w ramach NATO, to i tak jest pomiędzy nimi wiele różnic. Nie stanowią jednego organizmu, działającego według jednego zestawu zasad. Dodatkowo mają bardzo różnorodne uzbrojenie, które formalnie spełnia różne normy NATO, ale w praktyce istotnie się różni. To wielka komplikacja dla systemu zaopatrzenia, który na przykład w wojsku USA musi sobie radzić z jednym typem czołgu, podczas gdy europejskie armie mają ich kilkanaście. Podobnie na przykład z artylerią. Amerykanie mają dwa główne typy haubic i armatohaubic kalibru 155 mm, a w europejskim NATO jest prawie 30 kolejnych kalibru 152 i 155 mm.

Przykłady można mnożyć, ale podstawowa kwestia jest taka, że jedność, wola i standaryzacja mają w przypadku potencjału militarnego ogromne znaczenie. Duże państwa jak Chiny, Rosja czy USA mają z tego korzyści. Rozdrobniona demokratyczna Europa jest w sytuacji odwrotnej. Jej teoretyczny potencjał w praktyce jest w ten sposób osłabiany. Wiadomo o tym od dekad, jednak uznawano to za drugorzędny problem wobec wiary w NATO oraz USA, które razem dają przygniatającą przewagę nad głównym potencjalnym rywalem, Rosją. Dyskusje nad unijnymi siłami zbrojnymi czy unijnym korpusem szybkiego reagowania raz po razie kończyły się tym samym, czyli brakiem konkretów i przekonaniem większości, że lepiej zapewniać Europie bezpieczeństwo przy pomocy NATO niż tworzoną równolegle drugą strukturą.

Wiara w Amerykanów doprowadziła też do tego, co jest jednym z podstawowych argumentów Trumpa i filarów jego myślenia o NATO. Czyli do niechęci większości państw demokratycznej Europy do przeznaczania istotnych pieniędzy na siły zbrojne. Choć w 2014 na szczycie w Walii państwa NATO formalnie przyjęły zalecenie, że powinny wydawać 2 procenty PKB na obronność i 20 procent tych środków na modernizację. Wcześniej od 2006 roku to samo było zalecane nieformalnie. Pomimo tego w 2023 roku średnie wydatki państw NATO na obronność to 1,82 procent PKB. Z dużych państw europejskich tylko Polska i Wielka Brytania są ponad zalecanym poziomem. Do tego Francja prawie, bo z wynikiem 1,9 procent. Niemcy, Hiszpania i Włochy to już rejon 1,2-1,5 procent. Generalnie większość europejskich państw NATO jest poniżej zalecanego poziomu. Od 2015 roku ogólnie wydatki rosną, ale na tyle powoli i start był z na tyle niskiego poziomu, że Trump ma sporo racji w łajaniu Europejczyków za brak poważnego podejścia do swojej obronności i przerzucanie ciężaru na Amerykanów.

Czy Europa w ogóle stanęłaby do walki?

- Pozostaje jeszcze podstawowe pytanie o realną wolę społeczeństw europejskich do walki. Obecnie są one zupełnie inne niż w latach 50-70 ubiegłego wieku, kiedy tworzono NATO i jego znaczne siły w Europie Zachodniej - podkreśla dr Piekarski. Wówczas zagrożenie ze strony ZSRR było znacznie bardziej wyraźne i mobilizujące niż dzisiaj ze strony Rosji. Władimir Putin nie szermuje hasłami o całkowitym przebudowaniu rzeczywistości obywateli Europy Zachodniej pod czerwonym sztandarem, tylko wygłasza niejednoznaczne wykłady o "odzyskaniu" byłych terytoriów imperialnej Rosji, "należnej" strefie wpływów, przy jednoczesnym kuszeniu marchewką współpracy gospodarczej i tanich surowców. - W czasach zimnej wojny ZSRR też próbowało rozbijać jedność NATO i osłabiać wolę walki Europy Zachodniej, jednak w mojej ocenie dzisiaj działania rosyjskie są skuteczniejsze oraz padają na podatniejszy grunt - mówi wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tym kontekście wymowne są choćby najnowsze wyniki badań opinii publicznej w Niemczech na potrzeby raportu przygotowywanego na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa. Jeszcze rok temu za największe zagrożenie Niemcy uznawali Rosję. W tym roku jest już na pozycji 7, zaliczając największy spadek ze wszystkich opcji. Wyżej uplasowały się zagrożenia związane z terroryzmem islamskim, migracją, cyberatakami, przestępczością zorganizowaną czy ekologią. We Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech poczucie zagrożenia ze strony Rosji też spadło. Choć w tym drugim kraju nadal jest na szczycie listy, to z wynikiem gorszym o 11 punktów procentowych. Francuzi widzą Rosję jako problem szóstego rzędu, a Włosi dwunastego.

- W tym kontekście nie mam większych wątpliwości co do tego, że na poziomie polityków jest świadomość zagrożenia ze strony Rosji i niepewności wynikającej z sytuacji w USA. Jednak na poziomie obywateli jest inaczej - mówi dr Piekarski. - W jaki sposób mieszkaniec Europy Zachodniej zareagowałby na ograniczony rosyjski atak na przykład na Estonię? Czy Suwalszczyznę? Sięgając do starego sloganu, czy chciałby umierać za Narwę albo Suwałki? To wielka niewiadoma - dodaje naukowiec, zastrzegając, że nie potrafi odpowiedzieć na takie pytanie. Bez woli obywateli trudno będzie zrealizować długotrwałe zwiększenie nakładów na obronność i przede wszystkim rozbudowę liczebną sił zbrojnych oraz rezerw wymagających licznych chętnych do służby.

Na papierze Europa ma więc jak najbardziej potencjał wystarczający do odparcia ataku konwencjonalnego Rosji. Także w praktyce nawet bez USA jej aktualne siły zbrojne byłyby w stanie nawiązać równorzędną walkę z Rosjanami. W powietrzu mogłyby nawet ich zdominować. Nie byłaby to jednak sytuacja komfortowej przewagi, jaka miałaby miejsce w konflikcie z udziałem Amerykanów. W połączeniu z brakiem jedności i wspólnej woli Europejczyków, może to stanowić zachętę dla Kremla do podejmowania ryzykownych działań. Takich jak na przykład wspomniana przez dr. Piekarskiego ograniczona wojna lokalna, będąca "testem" dla demokratycznej Europy. Daleko jednak od tego do łatwego przetoczenia się rosyjskich czołgów przez Polskę na zachód. Ukraińcy pokazali, że rosyjski potencjał też jest mniejszy, niż wskazują dane na papierze. - Europa samodzielnie walcząc z Rosją, ma szansę zadać jej na tyle duże straty, by liczyć na wygraną. Ale bez USA to jest hazardem. Obecnie dałbym Europie 50-60 procent szans na zwycięstwo - stwierdza dr Piekarski.