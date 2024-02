Donald Trump znów uderza w kraje NATO. "Najpierw Ameryka"

Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Karolinie Północnej przytoczył rozmowę, którą odbył z przywódcą jednego z europejskich krajów. "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki" - powiedział. Słowa prawdopodobnego kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich obiły się szerokim echem w państwach NATO.

Donald Trump rozpisuje się o krajach NATO. Znów chodzi o pieniądze

Polityk we wpisie na założonej przez siebie platformie społecznościowej Truth Social znów odniósł się do spraw finansowych NATO. Napisał, że kiedy w przeszłości zagroził wstrzymaniem amerykańskiej ochrony wojskowej, to państwa uregulowały swoje zaległości. "Uczyniłem NATO silnym. Nawet radykalnie lewicowi demokraci to przyznają. Kiedy powiedziałem 20 krajom, które nie płaciły tego, do czego się zobowiązały i że muszą ZAPŁACIĆ, bo bez tego nie będą miały ochrony wojskowej USA, pieniądze zaczęły napływać. Po tylu latach, gdy Stany Zjednoczone ponosiły koszty, był to piękny widok" - opowiadał.

"Ale teraz, kiedy mnie nie ma, nie ma komu powiedzieć: musicie zapłacić. Na pomoc Ukrainie wydajemy ponad 100 mld dol. więcej niż NATO. Nie mamy nikogo kogo, by tam szanowali. A oni nalegają, by płacić znacznie mniej niż my. Błąd! NATO musi być bardziej zrównoważone i to teraz. Oni to (zapłacą - red.) zrobią, jeśli zostaną odpowiednio poproszeni. Jeśli nie - najpierw Ameryka" - dodał Donald Trump. Przytaczając wypowiedź polityka, Newsweek zwraca uwagę na szacunki dotyczące amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Pod koniec 2023 roku wyliczono, że od początku inwazji, wyniosła ona 75 mld dolarów.

Joe Biden w ostrych słowach o Donaldzie Trumpie. Skomentował jego wypowiedź o NATO

Wypowiedź Donalda Trumpa z Karoliny Północnej skomentował także Joe Biden. "Chcecie wiedzieć, dlaczego Ukraina jest ważna? Ponieważ jak widać, Putin i jego usłużni lokaje mają na oku większe nagrody" - napisał na X pod filmem z byłym prezydentem. Do słów Trumpa odniósł się także szef NATO. - Wszelkie sugestie, że sojusznicy nie będą się wzajemnie bronić, podważają bezpieczeństwo NATO, w tym także Stanów Zjednoczonych, i narażają amerykańskich oraz europejskich żołnierzy - skomentował Jens Stoltenberg.