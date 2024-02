Wałęsa cytowany w Senacie USA. "Wnuki nam nie wybaczą". Chodzi o pomoc dla Ukrainy

W nocy amerykański Senat podjął decyzję o zakończeniu debaty nad ustawą w sprawie dalszej pomocy dla Ukrainy. Wynik głosowania niemal gwarantuje zatwierdzenie pakietu w ciągu 30 godzin. W pewnym momencie republikański senator Mitt Romney zacytował słowa Lecha Wałęsy.

- Jesteście zobligowani do zapewnienia pokojowej przyszłości dla waszych dzieci. Nasze wnuki nigdy nam nie wybaczą, jeżeli nie uda nam się teraz powstrzymać Rosji. Jeżeli Stany Zjednoczone nie będą przewodzić, nikt nie będzie - mówił polityk, przywołując słowa byłego prezydenta Polski.

USA. Pakiet pomocy dla Ukrainy bliski uchwalenia przez Senat

Poniedziałkowe głosowanie nad zakończeniem debaty nad pakietem pomocy zagranicznej było ostatnia poważną przeszkodą proceduralną do uchwalenia ustawy. Za głosowali wszyscy demokraci oraz 17 senatorów republikańskich. 33 republikanów było przeciw. Z powodu sprzeciwu jednego z senatorów izba nie mogła od razu przystąpić do ostatecznego głosowania. Zgodnie z procedurami nastąpi to jednak za 30 godzin i wówczas niemal na pewno ustawa zostanie uchwalona przez Senat, po czym trafi do Izby Reprezentantów, gdzie jej los jest niepewny.

Zmierzający do uchwalenia w Senacie USA projekt ustawy o pomocy zagranicznej przewiduje 61 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, 14 miliardów dla Izraela, 5 miliardów dla Tajwanu oraz 10 miliardów na pomoc humanitarną (m.in. w Strefie Gazy). Pakietowi sprzeciwia się były prezydent Donald Trump, który wywiera presję na republikanów, by zablokowali ustawę.

Wałęsa w CNN: Jeśli nie posłuchacie starego Wałęsy, zniszczymy cywilizację, w której żyjemy

Przypomnijmy, Lech Wałęsa kilka dni temu udzielił wywiadu CNN. W czasie rozmowy apelował o pomoc dla Kijowa. Mówił też, iż USA powinny "bardziej walczyć propagandowo". - W amerykańskiej przestrzeni publicznej powinien wybrzmieć komunikat do Rosjan w stylu: Zobacz, twojego sąsiada już nie ma, Putin go już załatwił, a sąsiadka, która mieszka pod tobą? Jej syn już nie żyje, jutro będziesz ty! Czekaj na wezwanie! Chcesz ginąć? No to posłuchaj, posłuchaj nas doświadczonych - podkreślał.

Lech Wałęsa stwierdził także, że niewiele brakowało, a Polska mogła podzielić los Ukrainy. - Jeśli nie posłuchacie starego Wałęsy, zniszczymy cywilizację, w której żyjemy. W mojej koncepcji mieliśmy razem wejść do NATO i UE - Ukraina, Białoruś, Polska. Ja zostawiłem ten ruch na druga kadencję prezydencką i przegrałem kadencję. Polsce udało się uciec do UE i do NATO, Ukraina została. I dlatego gdyby Polska nie uciekła, to by Polska dziś miała wojnę z Rosją - zaznaczył były prezydent.