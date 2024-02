Rosjanie zaatakowali Dniepr. Drony Shahed nad miastem

Tekst jest aktualizowany.

W nocy z poniedziałku na wtorek strona rosyjska zaatakowała miasto Dniepr w obwodzie dniepropetrowskim w środkowo-wschodniej Ukrainie. Strona ukraińska twierdzi, że rosyjski atak powietrzny uszkodził elektrownię cieplną. Największy prywatny dostawca energii w Ukrainie DTEK przekazał, że uszkodzenia są znaczne. Jak dodano, w wyniku ataku nikt nie zginął.

Nocny atak Rosjan na Dniepr. Zaatakowano infrastrukturę cywilną

Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że miasto zaatakowano z jednoczesnym użyciem dronów Shahed i rakiet. Słyszane były wybuchy. Armia poinformowała też już o odparciu zagrożenia atakami dronów. Drony Shahed leciały w stronę miasta z kierunków: północnego, południowego i wschodniego. Lokalne media donoszą o przerwach w dostawie elektryczności i wody w niektórych częściach miasta.

Władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Nie ma informacji o poszkodowanych. "W wyniku operacji bojowych zniszczono 16 wrogich bezzałogowych statków powietrznych w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim i chersońskim" - czytamy w komunikacie armii.

Sztab Generalny Ukrainy we wtorkowym raporcie poinformował, że w ciągu ostatniej doby doszło do 84 starć. W sumie wojska rosyjskie przeprowadziły pięć ataków rakietowych i 113 ataków powietrznych. W wyniku ataków są ranni wśród ludności cywilnej. Zniszczone i uszkodzone zostały wielopiętrowe i prywatne domy, a także inna infrastruktura cywilna.

USA. Ogromny pakiet pomocy dla Ukrainy bliski uchwalenia przez Senat

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych 18 senatorów z Partii Republikańskiej przyłączyło się do demokratów i poparło w proceduralnym głosowaniu nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela oraz Tajwanu o wartości 95 miliardów dolarów. Pakietowi sprzeciwia się były prezydent Donald Trump i jego republikańscy sojusznicy.

Stosunkiem głosów 66 do 33 amerykański Senat zdecydował o zakończeniu debaty nad ustawą o pomocy dla Ukrainy. Wynik głosowania niemal gwarantuje zatwierdzenie pakietu w ciągu 30 godzin. Następnie ustawa trafi do Izby Reprezentantów, gdzie jej los jest niepewny.

Głosowanie nad zakończeniem debaty nad pakietem pomocy zagranicznej było ostatnią poważną przeszkodą proceduralną do uchwalenia ustawy. Za głosowali wszyscy demokraci oraz 17 senatorów republikańskich. 33 republikanów było przeciw. Z powodu sprzeciwu jednego z senatorów izba nie mogła od razu przystąpić do ostatecznego głosowania. Zgodnie z procedurami nastąpi to jednak za 30 godzin i wówczas niemal na pewno ustawa zostanie uchwalona przez Senat, po czym trafi do Izby Reprezentantów, gdzie jej los jest niepewny.

Zmierzający do uchwalenia w Senacie USA projekt ustawy o pomocy zagranicznej przewiduje 61 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, 14 miliardów dla Izraela, 5 miliardów dla Tajwanu oraz 10 miliardów na pomoc humanitarną (m.in. w Strefie Gazy).