Donald Trump "lokajem Putina". Prezydent USA przestrzega, że "mają na oku większe nagrody"

Nie milkną echa słów byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Do kontrowersyjnej wypowiedzi polityka odniósł się obecny prezydent USA Joe Biden. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zasugerował on, że Trump jest "lokajem Putina".

Joe Biden skrytykował słowa Donalda Trumpa. Nazwał go "usłużnym lokajem Putina"

"Chcecie wiedzieć, dlaczego Ukraina jest ważna?" - pytał w serwisie X. "Ponieważ jak widać, Putin i jego usłużni lokaje mają na oku większe nagrody" - brzmi podpis pod nagraniem, na którym widać Trumpa przemawiającego do tłumu na wiecu wyborczym w Karolinie Południowej.

To właśnie podczas tego spotkania z wyborcami 10 lutego były prezydent USA oświadczył, że w konkretnym przypadku nie zastosowałby się do art. 5 NATO. Nakłada on na kraje członkowskie obowiązek udzielenia pomocy państwu należącemu do sojuszu, które padło ofiarą ataku. Zdaniem Trumpa nie powinien on obowiązywać względem krajów, które przeznaczają zbyt mało pieniędzy na obronność. - Zachęcanie do inwazji na naszych najbliższych sojuszników przez mordercze reżimy jest bulwersujące i szalone - skomentował zastępca rzecznika Białego Domu Andrew Bates.

Donald Trump zachęcał Rosję do ataku na członka NATO? "Jeśli nie zapłacą swoich zaległości, nie będę ich bronił"

W ramach swojego wystąpienia były prezydent USA przytoczył rozmowę, jaką miał odbyć z przywódcą jednego z państw europejskich. Nieznany lider zapytał go o to, czy jeśli jego kraj zostanie zaatakowany, może liczyć na jego pomoc. - Odpowiedziałem mu, że jeśli nie zapłacą swoich zaległości, to nie będę ich bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję - red.], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki - relacjonował polityk. Trump nie ujawnił, o jakim kraju dokładnie mówił.