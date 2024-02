Nieoficjalnie: Nie wszystkie kraje NATO wzięły słowa Trumpa na serio. "Zagrywka"

Donald Trump w ubiegłotygodniowym wystąpieniu zakwestionował artykuł 5. NATO, który mówi, że zbrojna agresja na jeden kraj Sojuszu jest uważana za zbrojną agresję przeciwko wszystkim krajom NATO, a pozostałe kraje są zobowiązane do udzielenia pomocy. Były prezydent USA zasugerował w wystąpieniu podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej, że jako przywódca nie pomógłby państwu, które przeznacza zbyt mało pieniędzy na obronność.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie plany w sprawie CPK ma rząd? Tusk: Będziemy stawiali to z głowy na nogi

Polityk opowiedział o rozmowie, jaką miał odbyć z przywódcą jednego z krajów europejskich. - Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki - mówił Donald Trump, nie ujawniając, o jaki kraj chodzi.

- Wszelkie sugestie, że sojusznicy nie będą się wzajemnie bronić, podważają bezpieczeństwo NATO, w tym także Stanów Zjednoczonych i narażają amerykańskich oraz europejskich żołnierzy - skomentował w niedzielę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podkreślił, że NATO pozostaje gotowe i zdolne do obrony wszystkich sojuszników i że jakikolwiek atak spotka się ze zjednoczoną i zdecydowaną reakcją.

Donald Trump o NATO. Jak zareagowała Kwatera Główna sojuszu?

Jak podał nieoficjalnie dziennikarz O2.pl Łukasz Maziewski, opinie w NATO o wypowiedzi Donalda Trumpa są "podzielone". "Niektóre kraje - paradoksalnie te z flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego - przyjęły stanowisko, że to zagrywka Trumpa, mająca wymóc na sojusznikach siłą zwiększenie wydatków na obronność. Chodzi przede wszystkim o Niemcy" - czytamy.

"W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli przyjęto stanowisko, że nie można ani lekceważyć słów Trumpa, ani "popadać z ich powodu w paranoję". (...) W NATO obawa jest przed czymś innym: tym, że powrót Trumpa ośmieli kraje bardziej prorosyjskie, takie jak Węgry, do większego sprzeciwu wobec Sojuszu. A przecież węgierski premier wciąż jest języczkiem u wagi, jeśli chodzi o powiększenie NATO o Szwecję. Spacyfikowany przy tej okazji Wiktor Orban będzie szukał okazji do odegrania się" - podaje O2.pl.

Według portalu są jednak kraje, które "zapowiedź Donalda Trumpa mogła realnie przestraszyć". "Chodzi przede wszystkim o wspomniane wyżej Niemcy. Szczególnie, że w wydanej cztery lata temu książce "Trump w Białym Domu. Tajemnice Gabinetu Owalnego" były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, John Bolton, przekonywał, że jako prezydent Trump naprawdę był gotów wyjść z NATO. I w Kwaterze Głównej NATO, jak słyszymy od naszych rozmówców, jest to dobrze pamiętane" - wskazuje O2.pl.

Joe Biden o słowach Donalda Trumpa. "Putin i usłużni lokaje"

W poniedziałek do wypowiedzi Donalda Trumpa odniósł się również prezydent USA Joe Biden. "Chcecie wiedzieć, dlaczego Ukraina jest ważna? Ponieważ, jak widać, Putin i jego usłużni lokaje mają na oku większe nagrody" - stwierdził Biden we wpisie na portalu X. - Zachęcanie do inwazji na naszych najbliższych sojuszników przez mordercze reżimy jest bulwersujące i szalone - skomentował z kolei rzecznik Białego Domu Andrew Bates.