Pożar parku wodnego w Szwecji. 13 osób zostało rannych. Nagrano moment eksplozji [WIDEO]

W poniedziałek 12 lutego około godziny 10 rano, w parku rozrywki Liseberg, położonym niedaleko centrum Göteborga (zachodnia Szwecja) wybuchł poważny pożar. Rannych zostało 13 osób. Park rozrywki był w trakcie modernizacji. Jego otwarcie zaplanowano na lato 2024 roku.

Pożar parku wodnego w Szwecji. Nagrano moment eksplozji [WIDEO]

Służby otrzymały zgłoszenie o płonącej zjeżdżalni wodnej w parku rozrywki Liseberg. Po przybyciu na miejsce podjęto natychmiastowe działania w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki. Prace gaśnicze trwały zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kąpieliska. - Przystąpiliśmy do ratowania życia i równolegle do gaszenia. Jest to wysoki budynek z dużą ilością plastiku, więc było dużo gęstego dymu - mówił Klas Lüppert, ze szwedzkiej straży pożarnej, w rozmowie z dziennikiem "Dagens Nyheter".

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać zjeżdżalnię trawioną przez ogień. Na jednym z filmów słychać także eksplozje, które wstrząsnęły całym budynkiem.

Do osób przebywających w okolicy wystosowano specjalny komunikat, w którym poproszono o udanie się do domów i zamknięcie drzwi i okien.

Wiadomo, że w zdarzeniu rannych zostało 13 osób, Ich obrażenia zostały sklasyfikowane jako niewielkie. Wszystkie ranne osoby, to dorośli. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich są tylko pracownicy budowy, czy także okoliczni mieszkańcy.

Do eksplozji doszło w trakcie prowadzonych prac remontowych

Modernizacja kąpieliska Oceana w parku rozrywki Liseberg, które spłonęło w poniedziałkowe popołudnie, kosztowało 1,2 miliarda koron szwedzkich (ponad 460 mln złotych) i miało zostać otwarte latem 2024 roku. Zarząd Liseberg zwołał nadzwyczajne spotkanie z powodu pożaru. Według firmy NCC, która jest odpowiedzialna za budowę parku wodnego, pożar wybuchł podczas porannych prac. - Pożar nie wybuchł sam z siebie, ale w związku z kolejnym etapem prac. W tej chwili nie możemy powiedzieć nic więcej - powiedziała w rozmowie z DN rzeczniczka prasowa firmy Amelie Winberg. - Wszystkie nasze projekty budowlane są ubezpieczone w okresie budowy - dodała.

Policja wszczęła postępowanie w związku z pożarem. Incydent został potraktowany jako wypadek w miejscu pracy, jednak jak podkreślili funkcjonariusze, jego klasyfikacja może ulec zmianie. ]