Rosjanie stworzyli w Ukrainie pociągową stonogę. "Bardzo specyficzna konstrukcja inżynierska"

"Moskale w obwodzie donieckim zmontowali 30-kilometrowy 'pociąg carski', składający się z ponad dwóch tysięcy wagonów" - czytamy we wpisie na kanale DeepStateUA na portalu Telegram. Jak dodano, wagony towarowe rozciągają się wzdłuż odgałęzienia od stacji kolejowej w Ołeniwce do Wołnowachy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie stworzyli pociągową stonogę. "Bardzo specyficzna konstrukcja inżynierska"

Konstruowanie tego pociągu miało rozpocząć się w lipcu ubiegłego roku. "Podobno do budowy wykorzystano tabor skradziony z terenów czasowo okupowanych" - czytamy. "To bardzo specyficzna konstrukcja inżynierska, której skuteczność jest trudna do oceny. Idea jest jasna – przeszkoda w rozwoju Sił Obronnych. Można ją traktować jako odrębną linię obrony, gdyż niezwykle trudno jest uszkodzić, przesunąć lub wysadzić w powietrze 30-kilometrową masę metalu" - podaje kanał DeepStateUA.

Tymczasem Rosjanie nacierają na Awdijiwkę w obwodzie donieckim. To obecnie jeden z najbardziej gorących odcinków frontu. Ukraińska armia broni się przed ofensywą wroga także w innych regionach. Jak wynika z danych przedstawionych przez portal Deep State - w ostatnich dniach Rosjanom udało się przesunąć nieco na południowych rubieżach Awdijiwki. W niektórych dzielnicach miasta trwają tam walki uliczne. Rosjanie starają się przeciąć także strategiczną drogę łączącą pozycje ukraińskie z zapleczem frontu.

Ukraina: Kilkanaście rosyjskich dronów unieszkodliwionych

Rosyjska armia atakuje też m.in. w okolicach Marjinkii, Bachmutu i na kierunku kupiańsko-łymańskim. Ukraińcom wciąż udaje się utrzymać zdobyte przyczółki na lewym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia na południu kraju.

Według analityków i ukraińskich władz - ofensywa Rosjan potrwa co najmniej do wiosny. Rosjanie atakują też terytoria w głębi Ukrainy za pomocą dalekosiężnych dronów Shahed. W nocy ukraińska obrona zniszczyła 14 z 17 takich bezzałogowców. Rosyjskie drony trafiły m.in. w obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie dniepropietrowskim.