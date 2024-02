Aleksander Kwaśniewski na antenie Radia ZET nawiązał do sytuacji z 2001 roku, która miała miejsce podczas obchodów 10. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Kwaśniewski był już od sześciu lat głową państwa, a Putin sprawował swój urząd od roku. W czasie przemówienia ówczesnego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, gdzie wszystko było w języku ukraińskim, bez tłumaczenia na jakikolwiek inny język, Putin zwrócił się do polskiego prezydenta.

REKLAMA

- Putin siedzi koło mnie i pyta: "A ty rozumiesz?". Mówię: "Rozumiem". Putin dopytuje: "A ile?", a ja, że "tak z 90 proc.". Putin wtedy zapytał: "Ty rozumiesz 90 proc.? Ja rozumiem nie więcej niż 30 proc." - relacjonował Kwaśniewski.

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Wynik Hołowni i Trzaskowskiego zależeć będzie od kandydata prawicy

Kwaśniewski o Putinie: To jedna z odpowiedzi na tajemnicę

- Myślę, że to jedna z odpowiedzi na tajemnicę, dlaczego Putin ma kłopot z Ukrainą. On ich rozumie na 30 proc., a my ich na 90 proc., bo polski jest rzeczywiście bardziej zbliżony do ukraińskiego niż rosyjski. Natomiast on opowiada te bzdury i w nie wierzy - stwierdził rozmówca Radia ZET. Podkreślił przy tym, że "Ukraina jest i pozostanie niepodległym państwem".

Swoje obecne wizje na temat Ukrainy Putin snuł ostatnio w wywiadzie dla Tuckera Carlsona. Była to pierwsza rozmowa dyktatora z Kremla z dziennikarzem reprezentującym zachodnie media od czasów napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. Należy jednak zaznaczyć, że Carlson słynie ze swoich prorosyjskich poglądów. Wywiad wzbudził falę komentarzy na całym świecie.

Ekspertka: Putin ma bardzo specyficzną wersję historii

- Putin traktuje Ukrainę jako część rosyjskich ziem, o które Rosja się tylko upomniała. Ma bardzo specyficzną wersję historii, a Polska jest dla niego jednym z (mimo wszystko) ważnych przeciwników. Nadal czuje się zdradzony przez Zachód, ale to sprawia, że ma tak antyzachodnią, antyamerykańską i antynatowską wizję świata" - komentuje w mediach społecznościowych Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Szczegółowo opisaliśmy to w tekście powyżej.