Zmarła pierwsza osoba zakażona wirusem Alaskapox. Po raz pierwszy wirus wykryto w tym rejonie w 2015 roku. Według informacji przekazanych przez Departament Zdrowia stanu Alaska, ludzie mogą się nim zarazić od mniejszych ssaków.

health.alaska.gov | Joseph from Cabin On The Road, USA, CC BY-SA 2.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons