Słowa Tuska w senacie USA. Republikanin przyniósł tablicę z wpisem. "To jest polski premier"

Republikański senator z Karoliny Południowej Lindsey Graham wystawił na sali obrad tablicę, na której umieszczono tweet Donalda Tuska. Kilka dni wcześniej polski premier skrytykował republikanów za wstrzymywanie pomocy dla Ukrainy.

REKLAMA

- To jest polski premier. Lubię Polskę, była do tej pory świetnym sojusznikiem - powiedział senator, po czym odczytał wpis Tuska na głos. Następnie zwrócił się do szefa polskiego rządu: "Nie obchodzi mnie, co pan myśli".

Zobacz wideo Tusk odpowiedział Dudzie: Byłbym usatysfakcjonowany, gdyby Rada Gabinetowa była live we wszystkich telewizjach

Senator republikanów do Tuska: Jakby się pan czuł, gdyby siedem milionów ludzi przedostało się nielegalnie do Polski?

- Jeśli Ronald Reagan by dzisiaj żył, nie mielibyśmy problemu na granicy - stwierdził Graham, czym nawiązał do sytuacji na granicy z Meksykiem. Podkreślił przy tym, że chce "pomóc Ukrainie i uczynić NATO silniejszym", ale dodał, że jego własny kraj znajduje się dziś "w ogniu". - Mamy siedem milionów ludzi przekraczających nieszczelną granicę. Jakby pan się czuł, gdyby siedem milionów ludzi przedostało się nielegalnie do Polski? Czy nadal stawiałby pan Ukrainę przed Polską? - pytał senator. Jednocześnie zadeklarował, że nie będzie stawiał żadnego państwa przed Ameryką.

Przypomnijmy, że w środę wieczorem czasu polskiego republikanie zablokowali w amerykańskim Senacie pakiet wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony południowej granicy USA. Republikanie nie kryli, że wpływ na ich decyzję o odrzuceniu pakietu miał były prezydent Donald Trump, który wzywał do jego odrzucenia. Według demokratów Trump nie chce rozwiązania kryzysu granicznego, ponieważ chce wykorzystać tę kwestię w kampanii wyborczej.

Republikanie atakują Tuska po jego wpisie. Burza w sieci

Na to wydarzenie zareagował polski premier. "Drodzy Republikańscy Senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" - napisał w czwartek rano na portalu X premier Donald Tusk.

Na komentarz Tuska zareagował Marco Rubio, senator Partii Republikańskiej, były kandydat w prawyborach prezydenckich w 2016 r. "Drogi Panie Premierze, czy możemy zacząć wysyłać do Pana co miesiąc 300 000 migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki? Naprawdę pomogłoby nam to uporać się z inwazją na nasz kraj i znacznie przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą mamy zatwierdzić" - napisał.

Komentarz opublikował również inny senator, J.D. Vance. "Nowy przywódca Polski aresztuje przeciwników politycznych i bezpieczeństwo swojego kraju zawdzięcza mojej hojności. Mógłby rozważyć okazanie pewnej wdzięczności lub przynajmniej złagodzenie własnych autorytarnych impulsów" - stwierdził.