Senat USA przyjął pakiet pomocowy wart 60 mld dla Ukrainy. "Istnieje jednak obawa"

Amerykański Senat przyjął pakiet pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych, obejmujący między innymi 60 miliardów dolarów dla Ukrainy. 67 senatorów zagłosowało za przyjęciem pakietu, 27 było przeciw.

REKLAMA

Zobacz wideo 50 miliardów euro dla Ukrainy. Tusk: Udało się utrzymać jedność Unii Europejskiej

USA. Senat przyjął pakiety pomocowe między innymi dla Izraela i Ukrainy

Senatorowie zagłosowali w niedzielę za cofnięciem zawieszenia procedowania projektu ustawy. Ostateczne jej przyjęcie jest spodziewane w połowie tygodnia. Istnieje jednak obawa, że sprzeciw republikanów może uniemożliwić wejście w życie projektu ustawy.

Pakiet pomocy zagranicznej obejmuje 60 miliardów dolarów dla Ukrainy i 14 miliardów dolarów dla Izraela w wojnie z Hamasem, 4,83 miliarda dolarów na wsparcie partnerów w regionie Indo-Pacyfiku, w tym na Tajwanie. Zapewni on także pomoc humanitarną o wartości 9,15 miliarda dolarów dla ludności cywilnej w Gazie i na Zachodnim Brzegu, na Ukrainie i w innych strefach konfliktów na całym świecie.

Ukraińcy odpierają ataki Rosjan w okolicach Awdijiwki. Niemal 100 starć na froncie w ciągu doby

Tymczasem w niedzielę Wołodymyr Zełenski poinformował w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych, że ostatniej nocy udało się unieszkodliwić 40 dronów typu Szahed.

- Tylko od wczorajszego wieczoru do dzisiejszego ranka udało nam się zniszczyć 40 szahedów, to większość użytych przez Rosję. W większości to rezultat pracy naszych mobilnych grup bojowych w różnych obwodach: w rejonie Kijowa, Żytomierza, Winnicy, Odessy, Mikołajowa, Chersonia, Kirowogradu, obwodu czerkaskiego i dniepropietrowskiego. Od początku roku do dziś zestrzelono już 359 szahedów. Dokładność naszych obrońców nieba, wsparcie naszych partnerów jeśli chodzi o tarczę powietrzną, dosłownie ratują życie - mówił Zełenski.

Jak przekazał ukraiński sztab generalny w wieczornym komunikacie, na froncie w ciągu dnia doszło do 95 starć bojowych z rosyjskimi najeźdźcami. Wojsko ukraińskie odparło 38 ataków w rejonie Awdijiwki.