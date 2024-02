Donald Tusk reaguje na słowa Trumpa. Zwrócił się do Dudy: Może to jest właściwy temat?

Podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej Donald Trump opowiedział o rozmowie, jaką odbył z przywódcą jednego z krajów europejskich. "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki" - mówił Donald Trump, nie ujawniając, o jaki kraj chodzi.

Tusk reaguje na słowa Trumpa. Zwrócił się do Dudy. Pisze o Radzie Gabinetowej

Do tych słów nawiązał w niedzielę szef rządu Donald Tusk, przypominając słowa Dudy z przeszłości. "Prezydent Duda: 'Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa'. Prezydent Trump: 'Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO'. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?" - zapytał szef polskiego rządu, zwracając się do Andrzeja Dudy.

Prezydent zapowiedział spotkanie Rady Gabinetowej na 13 lutego na godzinę 13:00. - Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju, m.in. takie jak CPK, elektrownia atomowa, jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości - mówił Andrzej Duda. - Liczę na merytoryczną dyskusję - podkreślił.

Biały Dom o słowach Trumpa: "Bulwersujące". "NATO" jest największe w historii"

Biały Dom określił słowa Donalda Trumpa mianem bulwersujących. "Dzięki przywództwu prezydenta Bidena NATO jest obecnie największe i najbardziej znaczące w historii" - napisał w oświadczeniu rzecznik Białego Domu Andrew Bates. "Zachęcanie do inwazji na naszych najbliższych sojuszników przez mordercze reżimy jest bulwersujące i nieodpowiedzialne" - dodał urzędnik. Bates ocenił, że stanowisko Donalda Trumpa zagraża amerykańskiemu bezpieczeństwu narodowemu, globalnej stabilności i gospodarce USA.