Podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej Donald Trump opowiedział o rozmowie, jaką odbył z przywódcą jednego z krajów europejskich. - Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał, czy jak nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję, to ich obronię. Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich [Rosję], żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki - mówił Donald Trump, nie ujawniając, o jaki kraj chodzi. Wypowiedź tę opisaliśmy szczegółowo tutaj.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Putin nie kończy wojny, bo chce mieć całą Ukrainę w strefie wpływów

Donald Trump nieprzewidywalny? Czarnek się nie zgadza

O słowach byłego prezydenta USA dyskutowali w Polsat News goście programu "Śniadanie Rymanowskiego". Wiceszef MON Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi przypomniał, że przy pierwszej kadencji Trumpa jego otoczenie bardzo dbało o to, aby USA realizowały swoje zobowiązania międzynarodowe. - Dzisiaj sytuacja jest inna. Dzisiaj Trump idzie do wyborów z ekipą, która podziela jego poglądy, która nie będzie przeciwstawiała się polityce handlu międzynarodowego i to jest groźne - podkreślił, dodając, że Trump jest nieobliczalny.

Do tych słów odniósł się Przemysław Czarnek, który nie chciał się zgodzić z tezą, że były prezydent USA jest nieprzewidywalny. - To nieprawda, ze Trump jest nieprzewidywalny. Przez cztery lata swojej władzy był bardzo przewidywalny.

Czarnek: To nieprawda, ze Trump jest nieprzewidywalny

Przemysław Czarnek dodał także, że jego zdaniem, gdyby to Trump był prezydentem, a nie Biden, pewnie nie doszłoby do wojny w Ukrainie. Joe Biden stosował wobec Rosji taką politykę, która tylko skłoniła Putina do ataku - twierdził na antenie.

Były szef MEiN stwierdził także, że gdyby nie było wojny w Ukrainie, to można by powiedzieć, że wspomniana wypowiedź jest "w porządku". - Natomiast w sytuacji, gdy Rosja od dwóch lata atakuje Ukrainę, tego typu słowa są niepokojące i są przekroczeniem pewnej granicy - mówił.

- Nie popieram tego typu wypowiedzi, ale popieram żądanie, że wszyscy mają płacić co najmniej 2 proc. PKB na obronność w NATO, bo o tym mówił Trump - podkreślił.