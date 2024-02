Szokujące słowa Trumpa o sojusznikach USA. "Zachęca Rosję", "Nadal zachwyceni?" [KOMENTARZE]

Były prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Karolinie Południowej opowiedział o swojej rzekomej rozmowie z jednym prezydentów dużego kraju (nie zdradził, o jaki dokładnie chodzi). Wynika z niej, że jeśli Trump zostanie prezydentem, nie ma zamiaru chronić krajów NATO przed potencjalną rosyjską agresją, jeśli nie wypełniają one zobowiązań finansowych względem Sojuszu. Stwierdził, że nawet, że zachęcałby Rosję, by "zrobili z wami, co zechcą".

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Przywódcy europejscy powinni ustalić plan działań na wypadek wygranej Trumpa

Oburzenie po słowach Donalda Trumpa. "Bulwersujące i nieodpowiedzialne"

Słowa Donalda Trumpa natychmiast spotkały się z reakcją Białego Domu. "Zachęcanie do inwazji na naszych najbliższych sojuszników przez mordercze reżimy jest bulwersujące i nieodpowiedzialne" - przekazał w oświadczeniu rzecznik Białego Domu Andrew Bates. W jego ocenie stanowisko Trumpa stanowi zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, globalnej stabilności, a także gospodarce USA.

"Wygląda na to, że Trump w pewnym sensie zachęca Rosję do ataku na naszych sojuszników z NATO" - ocenił w mediach społecznościowych David Corn, analityk MSNBC i szef biura Mother Jones w Waszyngtonie. "Naszą największą przewagą w porównaniu do Chin i Rosji są nasi sojusznicy. Wszyscy to wiedzą… z wyjątkiem Trumpa" - napisał ambasador USA w Rosji w latach 2012-2014 Michael McFaul.

"Trump nadal nie rozumie, jak działa NATO, nadal uważa, że sojusznicy 'są winni pieniądze' i wysyła sygnał do Rosji, aby ich zaatakowała, podczas gdy tłum wiwatuje. Zaproszenie do rozszerzenia wojny" - pisze ostrzegawczo na platformie X dziennikarka Anne Applebaum. "Rosyjscy eksperci często przyznają, że sojusze Ameryki są źródłem jej wielkości i siły. Ciągle spiskują, aby je osłabić. Trump chce walnąć młotkiem we wszystko, co najważniejsze, dlatego Rosja chce go z powrotem" - oceniła z kolei Julia Davis zajmująca się śledzeniem rosyjskiej propagandy.

Echa słów Trumpa również w Polsce. "I jak, nadal zachwyceni?"

Słowa Donalda Trumpa odbiły się szerokim echem również w Polsce. "I jak, polscy fani Trumpa i amerykańskich Republikanów, nadal jesteście nim zachwyceni?" - zapytała Anna Maria Żukowska z Lewicy. Temat został również poruszony w programie Andrzeja Stankiewicza "7. Dzień Tygodnia" w Radiu Zet i na onet.pl. Do słów odniosła się m.in. Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, której prowadzący przypomniał o słowach Andrzeja Dudy, że "Donald Trump zawsze spełnia obietnice". - Pan prezydent mówił też w swojej wypowiedzi, że Donald Trump ma ogromne doświadczenie biznesowe i prowadzi twarde negocjacje. Ten fragment znamy tylko w jakimś kontekście. Z naszej perspektywy to poziom naszych wydatków na zbrojenia jest najważniejszy, to aż 4 proc. PKB. W USA trwa wyścig o prezydenturę stąd te emocje - mówiła. Dodała, że trudno, by takie słowa nie niepokoiły, jednak po raz kolejny zwróciła uwagę na dynamikę kampanii.

- Niepokoi mnie to i nie wszystko da się wytłumaczyć ekscentrycznością Donalda Trumpa - stwierdziła z kolei Mirosława Stachowiak- Różecka z PiS. Dariusz Joński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że "ostatnie godziny są bardzo niepokojące". - Uważam, że racją stanu demokratycznego świata jest zrobić wszystko, żeby Trump nie wygrał wyborów. Trump wystawia bezpieczeństwo na sprzedaż, w kontekście wojny w Ukrainie i to, że jesteśmy państwem frontowym, ma to szczególne znaczenie - powiedział. Marcelina Zawisza z Lewicy oceniła, że "Trump traktuje NATO jako armię najemną". - Tego słowa deklaracje o rozliczaniu są bardzo niebezpieczne. Trump mówi, że będzie zachęcał waszego wroga, aby zmusił państwa do finansowania armii - dodała.