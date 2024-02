Pieskow komentuje wywiad Putina. Ujawnił główny cel rozmowy. "Przynajmniej pomyślą"

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow podał w rozmowie z rosyjską agencją TASS prawdziwy powód, dla którego Władimir Putin udzielił wywiadu Tuckerowi Carlsonowi. Jak przekazał, w ciągu pierwszych 24 godz. wywiad wyświetlono ponad 150 mln razy tylko na samej platformie X.

Pieskow komentuje wywiad Putina z Carlsonem. Ujawnił cel. "Przynajmniej pomyślą"

- Najważniejsze dla nas jest, aby nasz prezydent został usłyszany. Jeśli zostanie usłyszany, więcej osób będzie się zastanawiać, czy ma rację, czy nie. Przynajmniej pomyślą - stwierdził. - Ale szerokie zainteresowanie publiczności nie oznacza poparcia - dodał rzecznik Kremla.

Spotkanie Tuckera Carlsona z Putinem była pierwszą rozmową dyktatora z Kremla z dziennikarzem reprezentującym zachodnie media od czasów napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. Należy jednak zaznaczyć, że Carlson słynie ze swoich prorosyjskich poglądów. Wywiad wzbudził falę komentarzy na całym świecie.

Putin w wywiadzie z Carlsonem. Mówił o ataku na Polskę

Podczas wywiadu Władimir Putin nie szczędził absurdalnych tez. Tradycyjnie obwinił Stany Zjednoczone i NATO o wywołanie wojny w Ukrainie. Mówił, że "Ukraina ma sztuczny charakter jako państwo". Odniósł się także do potencjalnego ataku na Polskę lub kraje bałtyckie. - Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Nie interesuje nas inwazja na Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy w tym żadnego interesu. To po prostu sianie paniki - stwierdził. Najważniejsze wątki rozmowy w artykule: "Władimir Putin w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem o ataku na Polskę. 'Tylko w jednym przypadku'".

