Dania. 28-letni polityk związał się z 15-latką. Śledztwo wykazało, że nie złamał prawa

Duński polityk, 28-letni Mike Villa Fonseca związał się z 15-letnią dziewczyną, a w konsekwencji został wyrzucony ze swojej partii. Śledztwo wykazało jednak, że nie złamał prawa. Mężczyzna wrócił w tym tygodniu do pracy w parlamencie Danii.

Fot. Jorge Láscar from Melbourne, Australia, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0), via Wikimedia Commons