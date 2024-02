Nagła zmiana na szczytach ukraińskiej armii. Chodzi o szefa sztabu generalnego

Anatolij Bargilewicz zastąpił na stanowisku Serhija Szaptałę. - Dziękuję generałowi porucznikowi za jego służbę podczas tych dwóch lat wojny. Nowym szefem sztabu generalnego mianowałem generała dywizji Anatolija Bargilewicza - przekazał Wołodymy Zełenski w wieczornym oświadczeniu. Dodał, że zmiana na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy odbyła się na wniosek głównodowodzącego naczelnej armii Oleksandra Syrskiego. Anatolij Bargilewicz wcześniej dowodził ukraińskimi Siłami Obrony Terytorialnej.

Trzęsienie ziemi w ukraińskiej armii. Wcześniej odwołano Wałerija Załużnego

To kolejna duża zmiana w ukraińskim wojsku. W czwartek zwolniony został naczelny dowódca Sił Zbrojnych gen. Wałerij Załużny. Zamienił go na stanowisku dotychczasowy dowódca wojsk lądowych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski. O prawdopodobnej dymisji generała mówiło się od kilku tygodni. Powodem miał być jego konflikt z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Zełenski podkreślił, ukraińska armia potrzebuje pilnych zmian. Jak zaznaczył, obecnie Siły Zbrojne Ukrainy to niemal milion ludzi, ale większość z nich nie odczuła frontu tak, jak odczuła to mniejszość, która naprawdę wojuje. To oznacza, jak dodał, że potrzebne jest inne podejście do rotacji wojsk, do kierowania frontem i mobilizacji. Wszystko to, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, przyniesie większy szacunek do żołnierza i przywróci zdecydowanie działaniom armii na wojnie.

O nowym naczelnym dowódcy - gen. Syrskim prezydent Ukrainy powiedział, że jest bardzo doświadczonym wojskowym, który ma sukcesy w obronie. Ma też, jak dodał, sukcesy w natarciu podczas charkowskiej operacji wyzwolenia.

Zwolniony ze stanowiska gen. Wałerij Załużny pełnił swoją swoją funkcję od lipca 2021 roku. Jego popularność wśród ukraińskiego społeczeństwa bardzo wzrosła podczas pełnowymiarowej wojny z Rosją. Według niektórych komentatorów, to właśnie mogło być powodem konfliktu z prezydentem. Wskazuje się też na nieporozumienia co do prowadzenia działań wojennych.