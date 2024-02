Izrael zignorował apele USA. Premier Netanjahu wydał wojsku rozkaz

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w wystąpieniu telewizyjnym poinformował, że wydał wojsku rozkaz "przygotowania do działań" w Rafah na południu Strefy Gazy. - Bez starannego przygotowania operacja wojskowa Izraela w palestyńskim mieście Rafah, przy granicy z Egiptem, gdzie przed wojną schroniło się ponad milion osób, byłaby katastrofą - przekazał w czwartek (8 lutego) rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel i zaapelował, by władze Izraela nie podejmowały tych działań.

Izrael. Benjamin Netanjahu zareagował na apele USA. Wojsko dostało rozkazy

Miasto Rafah znajduje się w południowej części Strefy Gazy i stanowi schronienie dla ponad miliona ludzi wypędzonych ze swoich domów w wyniku izraelskiej ofensywy w innych częściach enklawy. Po wystąpieniu Benjamina Netanjahu przedstawiciele USA i ONZ alarmowali, że operacja wojskowa w tym regionie doprowadzi do katastrofy humanitarnej. Philippe Lazzarini szef agencji ONZ zajmującej się palestyńskimi uchodźcami (UNRWA), oraz rzecznik rady bezpieczeństwa narodowego USA John Kirby przestrzegali Izrael. - Jakakolwiek operacja wojskowa, którą podejmuje Izrael, musi mieć na uwadze przede wszystkim ludność cywilną. (...) Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku Rafah, gdzie przebywa od 1,2 do 1,4 miliona ludzi, wielu z nich zostało przesiedlonych z innych części Gazy - powiedział podczas środowej wizyty w Izraelu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

W odpowiedzi kancelaria premiera Izraela poinformowała, że "niemożliwe jest osiągnięcie celu wojny polegającego na wyeliminowaniu Hamasu przy jednoczesnym pozostawieniu w Rafah czterech batalionów Hamasu". Benjamin Netanjahu ocenił, że w mieście konieczne jest przeprowadzenie "zmasowanej operacji" - podaje Associated Press. Siły Obronne Izraela (Cahal) miały więc jednocześnie przygotować plan ewakuacji miasta i zniszczenia kontrolujących go oddziałów palestyńskiej organizacji.

Jak przekazała agencja AP, w piątek rano (9 lutego), kilka godzin po ostrzeżeniach USA i organizacji pomocowych, Siły Obronne Izraela zbombardowały cele w Rafah.

Wojna izraelsko-palestyńska. W izraelskim ataku zginęło ponad 27 tysięcy osób

Hamas zaatakował Izrael 7 października 2023 roku, zabijając 1200 osób i biorąc ponad 250 zakładników. W odpowiedzi Izrael rozpoczął ofensywę na terenach palestyńskich. Według danych palestyńskich ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w izraelskim ataku na Strefę Gazy zginęło do tej pory ponad 27 500 osób, w tym głównie kobiet i dzieci. Izraelska operacja doprowadziła też do wysiedlenia miliona 700 tysięcy mieszkańców enklawy, niszcząc infrastrukturę mieszkalną i inne budynki w nalotach i ostrzałach.