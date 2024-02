W nocy z 8 na 9 lutego czasu polskiego Tucker Carlson opublikował swój wywiad z Władimirem Putinem. Rozmowa z prezydentem Rosji już od czasu zapowiedzi budziła liczne kontrowersje, bowiem dziennikarz to prawdziwa gwiazda rosyjskiej propagandy. Carlson od samego początku wojny bronił Putina, a Zełenskiego nazywał "dyktatorem" o "szczurzym" wyglądzie.

Dziwne zachowanie prezydenta. "Co się dzieje z nogą Putina?"

Anton Heraszczenko, były doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, opublikował fragment wywiadu, na którym prezydent Rosji wykonuje zastanawiający ruch stopą. "Co się dzieje z nogą Putina?" - skomentował polityk.

Na zamieszczonym wideo widzimy, jak stopa Władimira Putina w dziwny sposób wykręca się i podnosi czubkiem do góry. Po kilku sekundach prezydent Rosji kurczowo chwyta się za nogę, jakby próbował powstrzymać jej ruch.

Wywiad z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca usłyszał pytanie o atak na Polskę

Podczas wywiadu Władimir Putin nie szczędził absurdalnych tez. Tradycyjnie obwinił Stany Zjednoczone i NATO o wywołanie wojny w Ukrainie. Mówił, że "Ukraina ma sztuczny charakter jako państwo". Odniósł się także do potencjalnego ataku na Polskę lub kraje bałtyckie. - Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Nie interesuje nas inwazja na Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy w tym żadnego interesu. To po prostu sianie paniki - stwierdził. Najważniejsze wątki rozmowy w artykule: "Władimir Putin w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem o ataku na Polskę. 'Tylko w jednym przypadku'".