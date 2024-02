Ekspertka komentuje wywiad z Putinem. "Niepokoją mnie jego historyczne idee"

"Putin traktuje Ukrainę jako część rosyjskich ziem, o które Rosja się tylko upomniała. Ma bardzo specyficzną wersję historii, a Polska jest dla niego jednym z (mimo wszystko) ważnych przeciwników. Nadal czuje się zdradzony przez Zachód, ale to sprawia, że ma tak antyzachodnią, antyamerykańską i antynatowską wizję świata" - komentuje Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czym nawiązuje do najnowszego wywiadu prezydenta Rosji Władimira Putina, którego udzielił amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi.

Władimir Putin w wywiadzie o Ukrainie i Polsce. Ekspertka: Niepokoją mnie historyczne idee

Rosyjski przywódca mówił między innymi o Ukrainie - nie tylko o wojnie, ale także o kontekście historycznym. Ekspertka ocenia, że Putin przyznał, że rozpoczęcie tej odsłony wojny było błędem. "Wielokrotnie podkreślił, że to Ukraina odmówiła rozmów i że piłeczka w sprawie zakończenia wojny leży po stronie Zachodu. Podkreślił też, że Rosja nie zrealizowała swoich celów na Ukrainie" - pisze w mediach społecznościowych Anna Maria Dyner z PISM.

Zauważa, że Władimir Putin dużo mówi o dobrych relacjach z Chinami. "Ale skoro wywiad również na 'potrzeby' USA, to pokazuje przez to, jakim ten 'sojusz' będzie wyzwaniem" - dodała. W jej ocenie "mimo PR-owych deklaracji, że Rosja jest gotowa do zakończenia wojny, cała polityka państwa świadczy o czymś zupełnie innym".

Mnie osobiście niepokoją historyczne idee Putina, bo skoro NATO (w tym Polska) są tak ważnymi wrogami, to być może przyjdzie moment, że trzeba się będzie z tymi wrogami zmierzyć. Ale nie było w tym wywiadzie w zasadzie niczego, co nie padłoby już wcześniej

- dodała Anna Maria Dyner.

Tucker Carlson twierdzi, że "żaden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, by przeprowadzić wywiad z Putinem"

Były dziennikarz Fox News, Tucker Carlson poleciał do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa trwała dwie godziny i została opublikowana o północy czasu polskiego z 8 na 9 lutego. Znany z prorosyjskich poglądów dziennikarz tłumaczył, że zdecydował się na ten wywiad, ponieważ "większość Amerykanów nie ma pojęcia, dlaczego Putin najechał Ukrainę i jakie są jego obecne cele, nigdy nie słyszeli jego głosu".

Tucker Carlson mówił również, że "ani jeden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, by przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem". BBC zareagowała na ten zarzut, wskazała, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy złożyła wiele wniosków o wywiad z Putinem, ale Kreml nie zgodził się na rozmowę.