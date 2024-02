Joe Biden wpadł w złość. "Z moją pamięcią wszystko w porządku". Przy okazji zaliczył wpadkę

- Z moją pamięcią wszystko w porządku. Jestem starszym człowiekiem i wiem, co robię do cholery - mówił w czwartek Joe Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Wyjaśnił, że gdy specjalny prokurator Robert Hur zapytał go o rok, w którym zmarł jego syn Beau Biden, "pomyślał sobie, że to nie ich cholerna sprawa". - Jak on śmie to podnosić. Nie potrzebuję, żeby ktoś mi przypominał, kiedy zmarł - komentował Biden.

Prezydent USA Joe Biden mówił o Strefie Gazy i "prezydencie Meksyku"

Niejawne dokumenty znalezione w garażu Joe Bidena i innych miejscach nie doprowadzą do postawienia prezydentowi USA zarzutów. Specjalny prokurator Robert Hur stwierdził, że choć Biden świadomie zatrzymał swoje notatniki i inne materiały z czasu, gdy był wiceprezydentem, to nie zostałby za to skazany przez sąd.

Podczas konferencji prezydent zapewniał, że w kwestii przetrzymywania dokumentów nie złamał prawa. Chwilę później, nawiązując do pytania o sytuację w Strefie Gazy, nazwał prezydenta Egiptu Abdela Fattaha al-Sisi "prezydentem Meksyku".

Specjalny prokurator napisał w raporcie, że prezydent USA Joe Biden ma słabą pamięć

W ubiegłym roku współpracownicy Joe Bidena znaleźli w jego dawnym biurze kilka tajnych dokumentów z czasów, gdy był wiceprezydentem USA. Kolejne odkryto kartonach w garażu jego domu w Delaware. Część z nich stanowiły odręcznie zapisane notatniki Bidena. Wyznaczony do zbadania sprawy specjalny prokurator Robert Hur opublikował raport, w którym stwierdził, że obecny prezydent USA świadomie zatrzymał niektóre materiały, ale jego działania nie usprawiedliwiają postawienia mu zarzutów kryminalnych. Specjalny prokurator wskazał m.in., że Biden "to starszy człowiek ze słabą pamięcią"

Jednym z głównych powodów niepostawienia formalnych zarzutów Joe Bidenowi jest fakt, że od razu zwrócił dokumenty i współpracował z prowadzącymi śledztwo. Prokurator przeciwstawił zachowanie Joe Bidena postępowaniu Donalda Trumpa, który nie zwrócił zabranych przez siebie z Białego Domu materiałów i ukrywał, że je posiada.

Prezydent Joe Biden wyraził zadowolenie z faktu, że nie zostaną mu postawione zarzuty. Podkreślił, że w czasie postępowania w pełni współpracował ze śledczymi, godził się na wielogodzinne przesłuchania, a także nie opóźniał postępowania. Amerykański prezydent zaznaczył, że od początku wierzył, że zarzuty nie zostaną mu postawione, a sama sprawa jest zamknięta. Dokumenty dotyczyły wojny w Afganistanie i innych kwestii związanych z amerykańskim bezpieczeństwem narodowym. Śledczy w trakcie postępowania przeprowadzili 173 przesłuchania ze 147 świadkami.