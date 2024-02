Ponad dwugodzinna rozmowa byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem została opublikowana w nocy z czwartku na piątek (z 8 na 9 lutego). Na początku wywiadu Carlson zapytał, czy rosyjski przywódca "naprawdę uważa, że USA mogłyby zaatakować Rosję". Putin odparł, że nigdy tak nie uważał. Dodał, że ma nadzieję, że bierze udział "w poważnym wywiadzie, a nie talk-show".

Przez kolejne niemal 25 minut Putin robił wykład własnej wersji historii, w którym przekonywał m.in., że Ukraina ma "sztuczny charakter jako państwo", a historycznie jest ściśle powiązana z Rosją. Powtarzał też kremlowską narrację, zgodnie z którą celem specjalnej operacji wojskowej, jak oficjalnie nazywa inwazję, jest "denazyfikacja Ukrainy, która gloryfikuje nazistowskich kolaborantów". W rozmowie pojawił się również wątek Polski, co opisywaliśmy w tekście "Władimir Putin w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem o ataku na Polskę. 'Tylko w jednym przypadku'".

Rozmowa od początku wywoływała wiele kontrowersji (Tucker Carlson jest znany z prorosyjskich poglądów. Część komentujących kwestionowała również zasadność rozmowy z dyktatorem - red.). Burza po raz kolejny nabrała tempa po emisji całego wywiadu.

"Carlson robi za podstawkę do mikrofonu w tym wykładzie Putina"

Ian Bremmer, politolog i wykładowca zapytał na portalu X: "Kto powie Władowi, że zaczynanie od 30-minutowej lekcji historii Rosji nie jest dobre na utrzymanie widzów?"

"Tucker Carlson robi za podstawkę do mikrofonu w tym wykładzie Putina. Trudno to nazwać wywiadem" - uznał z kolei Michał Majewski, były dziennikarz.

Ambasador USA w Rosji w latach 2012-2014 Michaela McFaula zacytował fragment wywiadu z Putinem, który mówi, że "Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec Polski, Łotwy ani innych krajów na kontynencie". "Putin powiedział to samo o Krymie w 2008 roku, zaraz po inwazji na Gruzję" - zwrócił uwagę Michael McFaula.

"Wykład Putina, bez reakcji Tuckera Carlsona. Putin oskarża Polskę, że kolaborowała z Hitlerem. Przykład rosyjskiej manipulacji. Między innymi dlatego nie należy rozmawiać z dyktatorami" - uważa korespondent RMF FM w Waszyngtonie - Paweł Żuchowski.

"To ciekawe, że ogłaszając 'operację specjalną' Putin zaczął od wykładu z historii". "Wywiad z T. Carlsonem zaczął tak samo. Tezy dobrze znane: Polska kolaborowała z Hitlerem, a Ukraina to sztuczne państwo. Całość 2 godz. Na raz chyba nie udźwignę o tej porze…" - napisała Arleta Bojke, która analizuje tematy związane ze Wschodem.

"Tucker zrobił swoje, Tucker może odejść" - napisał Jakub Wiech z portalu defence24.pl oraz energetyka24.pl.

"'Na Ukrainie najwięcej najemników pochodzi z Polski, na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, a na trzecim Gruzja.' Absolutnie nie i to niezależnie od tego czy nazwiemy ich ochotnikami, czy najemnikami. Tyle jeżeli chodzi o wiarygodność WP" - napisał Michał Nowak z redakcji "Nowy Ład".

"Haha, chciałbym, żeby to była Wikipedia. Zamiast tego jest to po prostu idiotyczny bałagan szowinistycznych teorii spiskowych, urojeniowej odwetu i umysłowej gimnastyki prowadzonej przez słabo wykształconego megalomana, który uważa, że świat źle go traktuje i wiele mu zawdzięcza" - stwierdził ukraiński reporter wojenny Illia Ponomarenko.

Kim jest dziennikarz, który rozmawiał z Putinem? Jest znany z prorosyjskich poglądów

Tucker Carlson, były pracownik Fox News, poinformował o spotkaniu z Władimirem Putinem 6 lutego. Znany z prorosyjskich poglądów dziennikarz twierdzi, że zdecydował się na wywiad, ponieważ "większość Amerykanów nie ma pojęcia, dlaczego Putin najechał Ukrainę i jakie są jego obecne cele, nigdy nie słyszeli jego głosu". Carlson podkreślał, że "ani jeden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, by przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem".

Na ten zarzut odpowiedziało m.in. BBC, które poinformowało, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy złożyło wiele wniosków o wywiad z Putinem. Kreml jednak nie zgodził się na rozmowę. Jak przekazała Agencja Reutera, Kreml potwierdził, że Carlson przeprowadzi wywiad z Putinem, ponieważ jego podejście różni się od "jednostronnych" relacji, które przekazuje większość serwisów informacyjnych.

W ostatnich latach Amerykanin zrobił podobne wywiady z węgierskim premierem Viktorem Orbánem i prezydentem Argentyny Javierem Milei, czym dał okazję do forsowania swoich planów.