W tym tygodniu premier Izraela Benjamin Netanjahu w wystąpieniu telewizyjnym poinformował, że wydał wojsku rozkaz "przygotowania do działań" w Rafah na południu Strefy Gazy. Jak dodał, nadchodzące miesiące mają przynieść "całkowite zwycięstwo" w wojnie z Hamasem. Ocenił, że zgoda na - jak to ujął - "dziwne żądania" palestyńskiego ugrupowania w sprawie zawieszenia broni byłaby "zaproszeniem do kolejnej masakry".

W Rafah i okolicy przebywa ponad milion Palestyńczyków, w dużej części uciekinierów z północy Strefy Gazy. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przestrzegł, że wejście izraelskich wojsk do miasta oznaczałoby znaczne pogorszenie się sytuacji w Rafah, którą już teraz określił mianem "humanitarnego koszmaru".

Stany Zjednoczone o planach Izraela: To byłaby katastrofa

- Izrael ponosi odpowiedzialność i ma obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić ludności cywilnej ochronę i pomoc, której potrzebuje w trakcie tego konfliktu. Jakakolwiek operacja wojskowa, którą podejmuje Izrael, musi mieć na uwadze przede wszystkim ludność cywilną. (...) Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku Rafah, gdzie przebywa od 1,2 do 1,4 miliona ludzi, wielu z nich zostało przesiedlonych z innych części Gazy - mówił w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken w trakcie wizyty w Izraelu.

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel przekazał podczas czwartkowego briefingu prasowego, że Stany Zjednoczone nie dostrzegły jeszcze "żadnych dowodów na poważne planowanie takiej operacji". Zaznaczył, że przeprowadzenie takich działań "bez planowania i bez przemyślenia", na obszarze, na którym chroni się milion osób, "byłoby katastrofą".

W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. - Jakakolwiek większa operacja wojskowa w Rafah w tym czasie, w tych okolicznościach, z udziałem ponad miliona, a raczej półtora miliona szukających schronienia Palestyńczyków, bez należytego uwzględnienia ich bezpieczeństwa, byłaby katastrofą i nie będziemy jej popierać - przekazał w czwartek urzędnik Białego Domu.