Nowy pakiet pomocy USA dla Ukrainy i Izraela. Jest kolejna decyzja Senatu

Z projektu zostały wykreślone zapisy, dotyczące zabezpieczenia południowej granicy Stanów Zjednoczonych. W środę republikanie w amerykańskim Senacie odrzucili pakiet wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony południowej granicy USA. Do odrzucenia kompromisu w tej sprawie wzywał były prezydent Donald Trump. Po głosowaniu przywódca demokratów Chuck Schumer zgłosił podobny projekt ustawy, z którego zostały wykreślone zapisy dotyczące zabezpieczenia południowej granicy.

Nowy pakiet pomocy USA dla Ukrainy i Izraela. Senatorowie poparli

Przewiduje on 95 miliardów dolarów na wsparcie polityki bezpieczeństwa USA, w tym 60 miliardów dla Ukrainy i 14 miliardów dla Izraela. Ten projekt uzyskał w proceduralnym głosowaniu w stuosobowym Senacie 67 głosów, co oznacza, że ma szanse, iż zostanie uchwalony przez tę izbę. W tej chwili nie jest jasne, czy pakiet zostanie zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów, w której większość mają Republikanie. Ich przywódca Mike Johnson argumentował ostatnio, że Biały Dom nie przedstawił jak dotąd strategii zmierzającej do zakończenia wojny na Ukrainie.

Na Stany Zjednoczone w sprawie wsparcia dla Ukrainy naciska sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg mówił o tym po spotkaniu doradców do spraw bezpieczeństwa krajów członkowskich. Szef Sojuszu podkreślił w środę, że wspieranie Ukrainy to nie jest działalność charytatywna, lecz zabezpieczenie bezpieczeństwa sojuszników. Stoltenberg zaznaczył, że nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia dla żadnego sojusznika, ale - dodał - pokój nie jest dany raz na zawsze.