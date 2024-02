Tusk oburzał się na głosowanie Senatu USA. Dostał odpowiedź

W środę wieczorem czasu polskiego republikanie zablokowali w amerykańskim Senacie pakiet wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony południowej granicy USA. Ponadpartyjny pakiet poparło 50 senatorów, 49 było przeciw. Kontynuacja prac nad projektem wymagała jednak 60 głosów w stuosobowej izbie. Republikanie nie kryli, że wpływ na ich decyzję o odrzuceniu pakietu miał były prezydent Donald Trump, który wzywał do jego odrzucenia. Według demokratów Trump nie chce rozwiązania kryzysu granicznego, ponieważ chce wykorzystać tę kwestię w kampanii wyborczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Wiącek: Prokurator Generalny powinien mieć instrumenty, by ponosić odpowiedzialność za prokuraturę

"Drodzy Republikańscy Senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się" - napisał w czwartek rano na portalu X premier Donald Tusk.

Na komentarz Tuska zareagował Marco Rubio, senator Partii Republikańskiej, były kandydat w prawyborach prezydenckich w 2016 r. "Drogi Panie Premierze, czy możemy zacząć wysyłać do Pana co miesiąc 300 000 migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki? Naprawdę pomogłoby nam to uporać się z inwazją na nasz kraj i znacznie przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą mamy zatwierdzić" - napisał.

Komentarz opublikował również inny senator, J.D. Vance. "Nowy przywódca Polski aresztuje przeciwników politycznych i bezpieczeństwo swojego kraju zawdzięcza mojej hojności. Mógłby rozważyć okazanie pewnej wdzięczności lub przynajmniej złagodzenie własnych autorytarnych impulsów" - stwierdził.

"W odpowiedzi na wpis polskiego premiera, nawołujący republikańskich senatorów do opamiętania, senator Rubio proponuje wysyłanie do Polski nielegalnych imigrantów, a senator Vance zarzuca nowemu rządowi autorytarne zapędy. Jeśli Trump wygra, rozmowy mogą być trudne" - skomentował na portalu X amerykanista Andrzej Kohut.

Nowy pakiet pomocy USA dla Ukrainy i Izraela

Po głosowaniu przywódca demokratów Chuck Schumer zgłosił podobny projekt ustawy, z którego zostały wykreślone zapisy dotyczące zabezpieczenia południowej granicy. Przewiduje on 95 miliardów dolarów na wsparcie polityki bezpieczeństwa USA, w tym 60 miliardów dla Ukrainy i 14 miliardów dla Izraela. Ten projekt uzyskał w proceduralnym głosowaniu w stuosobowym Senacie 67 głosów, co oznacza, że ma szanse na to, iż zostanie uchwalony przez tę Izbę.

W tej chwili nie jest jasne, czy pakiet zostanie zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów, w której większość mają republikanie. Ich przywódca Mike Johnson argumentował ostatnio, że Biały Dom nie przedstawił jak dotąd strategii zmierzającej do zakończenia wojny na Ukrainie.