Zełenski odwołał gen. Wałerija Załużnego. Ekspert: To zła wiadomość, uderzy w morale

W czwartek (8 lutego) Wołodymyr Zełenski opublikował wpis na portalu X, w którym przekazał, że odwołał naczelnego dowódcę sił zbrojnych. "Spotkałem się z generałem Wałerijem Załużnym. Podziękowałem mu za dwa lata obrony Ukrainy. Rozmawialiśmy o odnowie, której wymagają Siły Zbrojne Ukrainy. Rozmawialiśmy także o tym, kto mógłby wejść w skład odnowionego kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy" - napisał. Dodał, że zaproponował Załużnemu, aby "pozostał w drużynie".

Zełenski zmienia dowództwo ukraińskich Sił Zbrojnych. Gen. Polko: Załużny to człowiek, którego Ukraina potrzebuje

- Zła wiadomość, co tu dużo mówić - powiedział nam wprost gen. Roman Polko. - Generał Załużny cieszył się ogromnym poparciem, zaufaniem wojska, a w sytuacji wojny, agresji rosyjskiej, tacy ludzie są naprawdę w cenie. To zła decyzja w mojej ocenie i niestety to uderzy w morale armii ukraińskiej i to w sytuacji wyjątkowo trudnej, gdzie wiele przeciwności naraz, włącznie z tą opóźnioną pomocą Zachodu, nakładają się na siebie - dodał.

Gen. Polko opisał generała Załużnego, jako charyzmatycznego dowódcę, który z oddaniem służył Ukrainie. - Mam nadzieję, że gen. Załużny nie zniknie z ukraińskiej sceny i będzie zajmował stanowisko, które pozwoli mu decydować o kwestii bezpieczeństwa kraju - podkreślił. - Dla mnie nie ma wątpliwości, że to jest człowiek, którego Ukraina w tej trudniej sytuacji potrzebuje. Natomiast ktokolwiek nie byłby jego następcą, z pewnością nie zmieni tych wszystkich problemów, które gen. Załużny odważnie artykułował - powiedział. Zapytany o gen. Ołeksandra Syrskiego, który ma przejąć schedę po gen. Załużnym, odparł: Trudno mi powiedzieć. Trudno mi oceniać, co będzie robił i realizował.

Natomiast Michał Kacewicz z Biełsatu ocenia, że nowy naczelny dowódca sił zbrojnych ma bardziej surowe podejście względem żołnierzy. - Jest uznawany przez nich za dowódcę bardziej skłonnego do przelewania krwi, mniej troszczącego się o życie i zdrowie żołnierzy. Dlatego fakt, że Załużny pozostanie, jest też rodzajem amortyzowania potencjalnego napięcia w szeregach samej armii - mówił w rozmowie z TOK.FM.

Eksperci o decyzji w sprawie gen. Załużnego? "Zły dzień dla Ukrainy"

W podobnym tonie o odwołaniu gen. Załużnego wypowiedział się również Jarosław Wolski, politolog i publicysta zajmujący się wojskiem i obronnością. "Zły dzień dla Ukrainy" - napisał na X. "Mimo wszystko trudno zrozumieć tę decyzję, zwłaszcza że gdyby nie postawa gen. Wałerija Załużnego obrona Ukrainy mogłaby się posypać jak domek z kart" - oceniła z kolei Anna Maria Dyner, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Powodem odwołania gen. Załużnego miał być jego konflikt z Zełenskim. W tle wybory prezydenckie

Pogłoski o tym, że Zełenski planuje odwołać generała Załużnego, pojawiały się już od dłuższego czasu. Konflikt dowódcy z prezydentem Ukrainy ma cały czas narastać. - Konflikt trwa od dawna. O tym mówi się już od jesieni ubiegłego roku. On może nie tyle jest między samym prezydentem a dowódcą sił zbrojnych, ile także między drugą osobą w państwie, czyli Andrijem Jermakiem, który ma ogromny wpływ na politykę Zełenskiego. W kwestiach państwowych to właściwie on ma największą decyzyjność, a Zełenski na nim polega, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne stanowiska w kraju - tłumaczył Mateusz Lachowski w rozmowie z Katarzyną Rochowicz z Gazety.pl.

Zarówno Zełenski, jak i Andrij Jerman mają obawiać się, że gen. Załużny mógłby bardziej zaangażować się w politykę, a nawet wystartować w wyborach prezydenckich. Ze względu na swoją popularność w armii, mógłby przy tym liczyć na duże poparcie. - Robiono wiele, żeby generał Załużny sam podał się do dymisji i w tym celu kontaktowano - dodał Lachowski. Jednocześnie dziennikarz zaznaczał, że gdy Załużny zostanie odwołany, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby faktycznie wkroczył do polityki. Teraz nie ma już wątpliwości, że gen. Załużny nie będzie dłużej dowódcą sił zbrojnych. Nie wiadomo jednak, jakie kroki podejmie jako następne. Chociaż Zełenski zaprosił go do "pozostania w drużynie", to nie poinformował, czy generał to zaproszenie przyjął.