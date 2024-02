Pakt migracyjny przyjęty przez ambasadorów krajów UE. Polska była przeciw

W Unii Europejskiej podjęto w czwartek dyskusję na temat przyjęcia paktu migracyjnego. Jego kluczowym elementem jest reguła obowiązkowej solidarności. Relokację będzie można zastąpić jedynie opłatą finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdego migranta.

Zobacz wideo Robert Biedroń" Przez politykę PiS siedzimy dziś w Unii na karnym jeżyku

Co oznacza nowy pakt migracyjny? Te zapisy zawarto w dokumencie

"Po zapoznaniu się z dziesięcioma tekstami paktu azylowo-migracyjnego, ambasadorowie UE postanowili przesłać go do Parlamentu Europejskiego w celu jego ostatecznego zatwierdzenia" - napisano na profilu Rady Unii Europejskiej na X.

Przyjęty przez ambasadorów krajów UE pakt obejmuje ustalenia negocjatorów unijnych instytucji z 20 grudnia. Oprócz zawartego w pakcie mechanizmu solidarnościowego znalazły się także zapisy zaostrzające prawo azylowe. Mają zostać skrócone procedury dotyczące przyznawania azylu, a służby mają pobierać od imigrantów obrazy twarzy i odciski palców. Obowiązkowe będą kontrole bezpieczeństwa oraz stanu zdrowia. Według grudniowych ustaleń wzmocnione mają również zostać zewnętrzne granice Unii Europejskiej przede wszystkim przez budowę nowej infrastruktury.

Pakt migracyjny przyjęty przez unijnych ambasadorów. Wiadomo, kiedy wejdzie w życie

Po przyjęciu paktu migracyjnego przez ambasadorów krajów Unii Europejskiej będzie musiał on jeszcze przejść przez Parlament Europejski. Posłowie pochylą się nad nim w kwietniu. Jeśli dokument zostanie przez nich przyjęty, to wróci do Rady Unii Europejskiej, która go ostatecznie zaakceptuje. Wówczas może zostać opublikowany w unijnym Dzienniku Ustaw. Kiedy to się stanie, pakt oficjalnie zacznie obowiązywać. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące relokacji. One wejdą w życie dopiero w 2026 roku.