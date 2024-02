Senat USA odrzucił pakiet z pomocą dla Ukrainy. Wina Trumpa? Joe Biden: Wydzwania i grozi

Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił w środę (7 lutego) projekt ponadpartyjnej ustawy, który uwzględniał między innymi wielomiliardowe pakiety wsparcia dla sojuszników USA oraz zaostrzenie kontroli na amerykańskiej granicy. O nieprzyjęciu porozumienia zadecydowały głosy senatorów Partii Republikańskiej.

Joe Biden skomentował decyzję republikańskich senatorów. Mówił o wpływie Trumpa. "Wydzwania i grozi"

- Nigdy nie sądziłem, że zobaczę coś takiego na Kapitolu - skomentował decyzję Kongresu Joe Biden. Podczas rozmowy cytowanej przez portal CNN stwierdził, że decyzja senatorów Partii Republikańskiej ma związek z naciskami ze strony Donalda Trumpa. Według Bidena były prezydent USA miał zapowiadać zemstę na parlamentarzystach, którzy poprą ustawę. - Wycofują się, ponieważ Donald Trump wydzwania do nich i im grozi - ocenił.

Przed głosowaniem w Kongresie Joe Biden apelował do republikańskich senatorów o zagłosowanie za przyjęciem ponadpartyjnej ustawy. - Poparcie dla tego pakietu to postawienie się Putinowi, a niepoparcie go Putinowi sprzyja. Jeśli nie pohamujemy apetytu Putina na władzę i przejęcie Ukrainy, pójdzie dalej, a wtedy koszty dla Amerykanów i naszych sojuszników wzrosną - zaznaczał prezydent USA. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Dziennikarze CNN podkreślają, że komentarze Joe Bidena na temat "gróźb" ze strony Donalda Trumpa padły w rozmowie za zamkniętymi drzwiami. W ich ocenie mogą one odzwierciedlać sposób, w jaki prezydent Partii Demokratycznej będzie starał się wykorzystać odrzucenie ustawy na swoją korzyść. W tegorocznych listopadowych wyborach prezydenckich Joe Biden będzie ubiegał się o reelekcję. Jego najpoważniejszym kontrkandydatem ma być właśnie Donald Trump.

Senat wróci do głosowania w sprawie wsparcia dla Ukrainy. "Damy Republikanom czas na zastanowienie"

Projekt ustawy odrzucony przez Senat uwzględniał przeznaczenie 60 mld dolarów na pakiet pomocowy dla Ukrainy oraz udzielenie wsparcia w wysokości ponad 14 mld dolarów Izraelowi. Na liście znalazły się ponadto środki, które miały zostać przeznaczone na ochronę statków na Morzu Czerwonym oraz pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu i Ukrainy. W ramach porozumienia między niektórymi republikanami a demokratami w projekcie uwzględnione zostało również 20 mld dolarów na rzecz wzmocnienia straży granicznej i kontroli na granicach USA.

Już w czwartek (8 lutego) w Senacie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem pakietów pomocy bez elementów związanych z polityką migracyjną. - Odroczymy to do jutra i damy naszym republikańskim kolegom czas na zastanowienie - zapowiadał w środę lider senackiej większości Chuck Schumer cytowany przez CNN. - Mamy nadzieję, że da to republikanom czas, którego potrzebują. Głosowanie odbędzie się jutro - zaznaczał.