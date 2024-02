"Pożyteczny idiota" rozmawiał z Władimirem Putinem. Tucker Carlson mówi o ukraińskiej propagandzie

Tucker Carlson, były pracownik Fox News, poinformował o spotkaniu z Władimirem Putinem 6 lutego. Znany z prorosyjskich poglądów dziennikarz twierdzi, że zdecydował się na wywiad, ponieważ "większość Amerykanów nie ma pojęcia, dlaczego Putin najechał Ukrainę i jakie są jego obecne cele, nigdy nie słyszeli jego głosu". - Amerykanie mają prawo wiedzieć wszystko o wojnie, w którą są zamieszani, a my mamy prawo im o tym powiedzieć, ponieważ my też jesteśmy Amerykanami. Wolność słowa jest naszym przyrodzonym prawem - dodał Tucker.

Tucker Carlson przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem.

- Dwa lata po wojnie, która zmienia cały świat, większość Amerykanów nie jest dobrze poinformowana. Nie mają pojęcia, co dzieje się w tym regionie, tutaj w Rosji lub 600 mil dalej na Ukrainie - powiedział Tucker w opublikowanym nagraniu w serwisie X.

Dziennikarz wypowiedział się również o zmianach, jakie zaszły w światowych gospodarkach po zwiększeniu inwazji Rosji w Ukrainie. Podkreślał również, że Amerykanie nie mają rzetelnych informacji na ten temat.

- Od dnia rozpoczęcia wojny na Ukrainie amerykańskie media rozmawiały z dziesiątkami osób z Ukrainy i przeprowadziły dziesiątki wywiadów z ukraińskim prezydentem. Sami poprosiliśmy o wywiad z Zełenskim. Mamy nadzieję, że się zgodzi. Ale wywiady, które już przeprowadził w Stanach Zjednoczonych, nie są tradycyjnymi wywiadami. Są to faworyzujące sesje motywacyjne, zaprojektowane specjalnie w celu wzmocnienia - stwierdził.

- Zełenski domaga się, aby Stany Zjednoczone zaangażowały się bardziej w wojnę w Europie Wschodniej i zapłaciły za nią. To nie jest dziennikarstwo. To rządowa propaganda, propaganda najbrzydszego rodzaju, taka, która zabija ludzi. W tym samym czasie nasi politycy i media robią to, promując zagranicznego przywódcę, jakby był nową marką konsumencką, a żaden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem drugiego kraju zaangażowanego w ten konflikt, Władimirem Putinem - dodał Carlson.

Na ten zarzut odpowiedziało m.in. BBC, które poinformowało, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy złożyło wiele wniosków o wywiad z Putinem. Kreml jednak nie zgodził się na rozmowę. Jak przekazał Reuters, Kreml potwierdził, że Carlson przeprowadzi wywiad z Putinem, ponieważ jego podejście różni się od "jednostronnych" relacji, które przekazuje większość serwisów informacyjnych.

Tucker poinformował również, że kilka lat temu Biały Dom miał utrudniać mu przeprowadzenie wywiadu z Putinem. - Prawie trzy lata temu administracja Bidena nielegalnie szpiegowała nasze wiadomości tekstowe, a następnie ujawniła ich treść swoim sługom w mediach informacyjnych. Zrobili to, aby powstrzymać wywiad z Putinem, który planowaliśmy. W zeszłym miesiącu jesteśmy prawie pewni, że zrobili dokładnie to samo po raz kolejny, ale tym razem i tak przyjechaliśmy do Moskwy. Nie jesteśmy tu dlatego, że kochamy Władimira Putina. Jesteśmy tu, ponieważ kochamy Stany Zjednoczone - powiedział dziennikarz.

Jak przekazał dziennikarz, nie wziął żadnej opłaty za wywiad, a do Moskwy przyjechał na własny koszt. Zwrócił się również do Elona Muska, właściciela portalu X. - Elon Musk obiecał nie tłumić ani nie blokować tego wywiadu, gdy opublikujemy go na jego platformie X. (...) Nie zachęcamy do zgadzania się z tym, co Putin może powiedzieć w tym wywiadzie, ale zachęcamy do obejrzenia go. Powinieneś wiedzieć jak najwięcej. A potem, jak wolny obywatel, a nie niewolnik, możesz sam zdecydować - dodał Tucker Carlson.

Wywiad ma zostać opublikowany w czwartek 9 lutego o godz. 18.00 czasu wschodnioamerykańskiego, zatem o północy czasu polskiego (w nocy z czwartku na piątek). Ma zostać opublikowany na stronie internetowej TuckerCarlson.com.

Hillary Clinton zareagowała na wywiad Tuckera Carlsona z Putinem

- On mówi rzeczy, które nie są prawdą. Powtarza stek kłamstw Władimira Putina na temat Ukrainy, więc nie rozumiem, dlaczego Putin nie miałby udzielić mu wywiadu - skomentowała wywiad Hillary Clinton w rozmowie z portalem informacyjnym MSNBC.

- Nie zdziwiłabym się, gdyby niedługo podpisał kontrakt z rosyjską stacją telewizyjną. To pożyteczny idiota - uznała Clinton. Stwierdziła również, że w rosyjskich mediach Carlson jest osobą, z której się śmieją.