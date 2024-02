Pakiet pomocowy dla Ukrainy. Jest decyzja amerykańskiego Senatu

Za ustawą zagłosowało 49 senatorów, 50 było przeciw. Do przyjęcia projektów było wymaganych co najmniej 60 głosów "za". Zgodnie z porozumieniem osiągniętym wcześniej przez część Republikanów i Demokratów, ponad 20 miliardów dolarów miało zostać przeznaczone na wzmocnienie straży granicznej i zaostrzenie kontroli granicznych. Ukraina miała otrzymać pomoc w wysokości 60 miliardów dolarów, natomiast ponad 14 miliardów miało być przeznaczone na wsparcie Izraela.

Senat USA odrzucił projekt ustawy ws. pomocy dla Ukrainy

Dodatkowe fundusze - niemal 2,5 miliarda dolarów - miało trafić do Centralnego Dowództwa wojsk amerykańskich w związku z ochroną statków na Morzu Czerwonym. Niemal 5 miliardów dolarów Senat miał przeznaczyć na wsparcie partnerów USA na Dalekim Wschodzie, a 10 miliardów dolarów to pomoc humanitarna dla mieszkańców Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu i Ukrainy.

- Nasze priorytety są zbyt istotne, by je ignorować i zbyt ważne, by różnice polityczne miały stanowić przeszkodę. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy stoją przed złożonymi wyzwaniami, natomiast nasi przeciwnicy starają się zniszczyć demokrację i rozszerzyć wpływy autorytaryzmu na całym świecie - mówił w niedzielę lider senackiej większości Chuck Schumer. Prezydent Joe Biden podkreślał, że zdecydowanie popiera ustawę i wezwał Kongres do jej szybkiego uchwalenia. Analitycy polityczni ostrzegali jednak, że losy ustawy nie są pewne, ponieważ sprzeciwiali się jej skrajni Republikanie, a także część Demokratów.

Przywódca mających większość w Senacie Demokratów Chuck Schumer zaznaczył w środę, że należy jak najszybciej przeprowadzić drugie głosowanie tak, aby przyjąć pakiet pomocy zagranicznej bez elementów związanych polityką migracyjną.