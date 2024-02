Sekretarz Generalny ONZ: "Świat wkracza w erę chaosu". "Teraz jest najgorzej"

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres 7 lutego wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Guterres powiedział, że zjawiska związane m.in. z rozprzestrzenianiem broni jądrowej i rozwojem "nowych sposobów zabijania" tworzą zagrożenia, z którymi ludzkość musi mierzyć się po raz pierwszy w swojej historii. Szef ONZ podkreślił przy tym, że światowe supermocarstwa nie wykazują woli współpracy niezbędnej do stawienia czoła wspomnianym wyzwaniom.

Sekretarz generalny ONZ o "impasie" w Radzie Bezpieczeństwa. "Teraz jest najgorzej"

Antonio Guterres odniósł się do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stali członkowie tego organu to Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Rosja. Guterres zauważył, że choć wspólne działania tych mocarstw mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, to sposób funkcjonowania Rady pozostawia wiele do życzenia.

- Rada Bezpieczeństwa, główne narzędzie pokoju na świecie, znajduje się w stanie impasu z powodu geopolitycznych konfliktów. To nie pierwszy raz, kiedy Rada jest podzielona. Ale teraz jest najgorzej. Obecna dysfunkcja jest głębsza i bardziej niebezpieczna - powiedział sekretarz generalny ONZ.

Antonio Guterres: Mechanizmy bezpieczeństwa z czasów zimnej wojny są dziś nieobecne

Guterres porównał obecną sytuację z okresem zimnej wojny. Jak zauważył, napięcia między ZSRR i Stanami Zjednoczonymi były redukowane dzięki istniejącym wówczas mechanizmom bezpieczeństwa. Sekretarz generalny ONZ uważa, że współcześnie społeczność międzynarodowa nie dysponuje podobnymi narzędziami łagodzenia konfliktów.

- Podczas zimnej wojny dobrze ugruntowane mechanizmy pomagały zarządzać stosunkami między supermocarstwami. W dzisiejszym wielobiegunowym świecie takie mechanizmy są nieobecne. Nasz świat wkracza w erę chaosu - stwierdził Antonio Guterres.