W środę rano przed parlamentem doszło do przepychanek. Po godzinie 9:00 grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się przed gmachem parlamentu. Wśród nich znajdowali się Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Napotkali jednak na opór Straży Marszałkowskiej, co doprowadziło do ostrych przepychanek. Później prezes PiS stwierdził, że to tłum dziennikarzy doprowadził do zamieszania. Ostatecznie Wąsik i Kamińscy nie weszli do budynku Sejmu.

Zobacz wideo Hołownia komentuje wygaśnięcie mandatów Wąsika i Kamińskiego: Nie mogę zająć innego stanowiska

Reuters: Polscy politycy opozycji przepychają się z ochroną parlamentu

O środowych incydentach przed Sejmem napisała między innymi jedna z czołowych agencji informacyjnych na świecie - Reuters. "Politycy polskiej opozycji przepychają się z ochroną parlamentu w sporze o status" - takim tytułem opatrzono artykuł.

"Dwóch polskich polityków opozycji pogrążonych w sporze o to, czy mogą nadal zasiadać w parlamencie po skazaniu za przestępstwa, starło się w środę ze Strażą Marszałkowską. Spór o to, czy politycy utracili mandaty poselskie, gdy zostali skazani za nadużycie władzy, grozi sparaliżowaniem procesu legislacyjnego w Polsce" - czytamy w tekście. Agencja zwraca uwagę, że "próbowali przedostać się do parlamentu, wspierani przez grupę wysokich rangą polityków PiS".

Dalej Reuters wskazuje, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mówili o sobie, że są "więźniami politycznymi" i zaprzeczali, że utracili mandaty poselskie.

Sejm rozpoczął trzydniowe obrady

W środę 7 lutego rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Zaplanowano między innymi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Posłowie zajmą się również zmianą prawa farmaceutycznego. Chodzi o pigułkę "dzień po". W harmonogramie jest też sześć obywatelskich projektów ustaw.

Marszałek Sejmu poinformował także, że klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponował we wtorek trzy projekty uchwał Sejmu, które dotyczą: stwierdzenia trwającego zamachu stanu, sprzeciwu wobec traktowania Mariusza Kamińskiego w więzieniu i oczekiwania obrony Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm.

Szymon Hołownia zapewnił, że poważnie traktuje poselskie inicjatywy. - Nie ma zamrażarki, nadałem tym projektom numery druku i skierowałem do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości, która zdecyduje jak szybko to przeproceduje i znajdzie się to w drugim czytaniu na sali plenarnej - podkreślił marszałek Sejmu.