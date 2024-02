Czy Rosja mogłaby wygrać wojnę z Europą? "Matematyka jest nieubłagana" [ANALIZA]

W ostatnim okresie media oraz politycy wielokrotnie odnosili się do ryzyka wybuchu konfliktu Rosji z państwami NATO. Obawy wielu komentatorów napędzają ponadto zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, najpoważniejszy kontrkandydat obecnej głowy państwa Joe Bidena, wielokrotnie zapowiadał rezygnację z wsparcia dla Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Łukasiewicz: Republikanie też wiedzą, że wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe, bo osłabia Rosję

Brytyjski dziennik ocenia rosyjski potencjał militarny. Powołuje się na populację i gospodarkę

Brytyjski "The Telegraph" w tekście "Rosja nie może wygrać wojny z Europą. Matematyka jest nieubłagana", ocenia, że nawet w przypadku braku wsparcia ze strony USA, Unia Europejska nie powinna niepokoić się perspektywą zbliżającej się wojny. Publicysta dziennika Andrew Lilico wskazuje w analizie, iż dla osób "zaznajomionych wyłącznie z liczbami oraz gospodarką sił wojskowych" obawy Europy względem Rosji mogą wydawać się nieuzasadnione.

"Gospodarka Rosji jest raczej nieduża, stanowi tylko około 85 proc. wielkości włoskiej. Jej populacja jest o około 140 milionów mniejsza względem połączonej ludności Niemiec i Francji. Nie udało jej się pokonać Ukrainy - 53. gospodarki świata, znajdującej się za Nową Zelandią i Peru" - wylicza publicysta. Przypuszcza więc, że nawet bez wsparcia USA połączone siły państw UE powinny być w stanie obronić się przed potencjalną inwazją.

Opracowanie brytyjskiego dziennikarza opiera się na znaczeniu populacji i gospodarki, które mają odzwierciedlać potencjał militarny. Zakłada, że jeśli do walki stają dwa kraje, to ten o większej populacji i słabszej gospodarce musiałby wcielić do armii mniejszą część swojej ludności, ale poświęcić jednocześnie większą część swojego PKB. Co gdyby obydwa państwa wcieliły do wojska równy procent ludności oraz przeznaczyły na zbrojenie i szkolenia taką samą część PKB? Wówczas kraj z większą liczbą mieszkańców miałby do dyspozycji więcej żołnierzy, którzy byliby jednak mniej skuteczni - mieli do dyspozycji gorsze wyposażenie oraz byli słabiej przeszkoleni.

Rosja nie ma szans w starciu z armiami UE? Publicysta wskazuje matematyczne uzasadnienie

Autor analizy powołuje się w swoim wnioskowaniu na kwadratowe prawo Lanchestera, stosowane przy określaniu potencjału dwóch ścierających się armii. Wynika z niego, że rośnie on liniowo wraz ze wzrostem jakości wyposażenia i przeszkolenia, a kwadratowo ze wzrostem liczebności żołnierzy. Z czysto matematycznego punktu widzenia w walce powinna więc wygrać strona, w przypadku której iloczyn względnej siły i kwadratu liczby żołnierzy jest wyższy. Siła mająca 10 procent mniej żołnierzy musi być więc 21 procent bardziej efektywna, by wygrać konflikt.

Rosyjska gospodarka stanowi około 10 procent całościowej gospodarki Unii Europejskiej. Państwa członkowskie przeznaczają średnio 1,3 procent swojego PKB na wojskowość, natomiast Rosja - 6 procent PKB. Całościowo UE przeznacza więc na swoje armie i zbrojenie około dwa razy więcej środków. Na podstawie tych danych publicysta wnioskuje, że Rosja musiałaby zmobilizować ponad 40 procent więcej żołnierzy niż Unia Europejska, aby mieć szansę na zwycięstwo w konflikcie.

Obecnie Rosja nie ma jednak szans nawet na tej płaszczyźnie. Łączne siły Unii Europejskiej wynoszą bowiem około 1,4 mln żołnierzy. Aby mieć szanse w konflikcie, Rosja musiałaby więc zmobilizować co najmniej około 2 mln żołnierzy. Obecnie rosyjska armia liczy tylko 1,2 mln żołnierzy. Rosja musiałaby więc co najmniej podwoić liczebność swojego wojska lub znacznie zwiększyć koszty przeznaczane na zbrojenia, które i tak są już wysokie. Publicysta przypuszcza, że to ostatnie rozwiązanie w połączeniu z zachodnimi sankcjami mogłoby skończyć się upadkiem rosyjskiej gospodarki.