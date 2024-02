Wybuch blisko granicy z Polską. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W środę (7 lutego) nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Szef lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki poinformował o wybuchu, do którego doszło w Drohobyczu ok. 80 km od granicy z Polską.

Wybuch niedaleko polskiej granicy. Rakieta wywołała pożar w obiekcie przemysłowym

Jak wynika ze wpisów publikowanych na Telegramie przez Kozyckiego, rakieta manewrująca została zaobserwowana w obwodzie lwowskim i często zmieniała swój kurs. Początkowo kierowała się ona w stronę granicy z Polską, by następnie obrać kurs na Lwów. Ostatecznie spadła w odległości ok. 80 km od polskiej granicy w miejscowości Drohobycz. Pocisk trafił w obiekt przemysłowy, zniszczył część budynku i wywołał pożar na powierzchni ok. 300 mkw. Na miejscu pracują strażacy. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

"Rakiety manewrujące manewrują między obwodami lwowskim, tarnopolskim i iwanofrankowskim" - czytamy w jednym z licznych komunikatów. Przed godz. 8 nad ranem Kozycki przekazał, że "niebezpieczeństwo minęło". Według jego relacji Siły Obrony Powietrznej Ukrainy miały również zestrzelić jedną z rakiet w rejonie stryjskim.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polskie Dowództwo Operacyjne wystosowało komunikat

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, zaalarmowane przez stronę ukraińską polskie Dowództwo Operacyjne opublikowało komunikat, w którym ostrzega o możliwości występowania podwyższonego poziomu hałasu w południowo-wschodniej części kraju.

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami rakietowymi na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DO RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" - brzmi treść wpisu w serwisie X.