Karol III rezygnuje z publicznych zobowiązań. Kto może go zastąpić? Istnieje specjalna procedura

Karol III cierpi na nowotwór. Rozpoczął już leczenie. Dwór poinformował, że monarcha zrezygnuje na razie ze swoich publicznych zobowiązań. Ale te najważniejsze się nie zmienią. - Na dworze to król wciąż będzie najbardziej zaangażowany w obowiązki konstytucyjne. To jego rola - podkreśliła Emily Nash z magazynu "Hello" w rozmowie z Polskim Radiem. Jak powiedziała, bez oficjalnej zgody nikt nie może go zastąpić, a dzieje się to jeśli jest na przykład ubezwłasnowolniony, albo znajduje się za granicą.

"Sygnał, że monarcha może wykonywać swoją najważniejszą pracę"

Rola króla jest symboliczna. Monarcha panuje, ale nie rządzi. Co nie zmienia jednak faktu, że ustawy w Królestwie nie stają się prawem, dopóki nie otrzymają "royal assent", królewskiej pieczęci. Pieczęć tę nadal przykładać będzie Karol III. Ekspertka podkreśla wagę faktu, że dwór nie zdecydował się na skorzystanie z pomocy doradców stanu - czwórki ludzi, którzy pod nieobecność monarchy wykonują część jego obowiązków. - To wysyła sygnał, że monarcha czuje się na tyle dobrze, iż może wykonywać swoją najważniejszą pracę - podkreśliła rozmówczyni Polskiego Radia. Król ma nadal wykonywać obowiązki niewymagające jego obecności w świetle fleszy. Dotyczyć ma to między innymi cotygodniowych audiencji z premierem Królestwa, Rishiego Sunaka. A także czytania briefingów nt. pracy rządu, jakie monarcha otrzymuje od swej rady ministrów.

Kim są doradcy stanu?

Niemniej jednak informacja o wstrzymaniu wykonywania części obowiązków wywołała spekulacje na temat tego, kto może zastąpić monarchę w sytuacji niedyspozycji. Uprawnieni do tego są właśnie doradcy stanu. "W przypadku, gdy król tymczasowo nie może wykonywać swoich oficjalnych obowiązków suwerena z powodu choroby lub pobytu za granicą, wyznaczonych na mocy Letters Patent (rodzaj zarządzenia monarchy - red.) zostaje dwóch lub więcej doradców stanu, aby działali w zastępstwie Jego Wysokości" - informuje strona rodziny królewskiej.

Stanowisko to powstało w 1937 roku, na podstawie ustawy o regencji. Obecnie doradcami stanu są: książę Walii Wilhelm, książę Sussexu Henryk, książę Yorku Andrzej i księżniczka Beatrycze. Pod koniec swego panowania w 2022 roku Elżbieta II nie była w stanie przyjechać do Izby Lordów na otwarcie parlamentu. Monarcha wygłasza wówczas mowę tronową. Wtedy w tym konstytucyjnym obowiązku zastępował ją Karol, ówczesny książę Walii, następca tronu - właśnie jako doradca stanu.

We wtorek brytyjski premier Rishi Sunak poinformował, że choroba króla Karola III została wykryta we wczesnym stadium. W poniedziałkowym komunikacie Pałac Buckingham przekazał, że król zmaga się z nowotworem i rozpoczął już leczenie w prywatnym szpitalu.