Miedwiediew: "Lwów będzie nową stolicą Ukrainy". ISW o komunikacie Putina do Zachodu

"We Lwowie ma kończyć się projektowana światowa linia kolejowa biegnąca z Hiszpanii przez południe Europy. Wygląda to na pierwsze potwierdzenie, że Lwów będzie nową stolicą Ukrainy w granicach obwodu lwowskiego. I nie chodzi o to, że tory na Zachodzie i w Małorosji (tak Kreml nazywa zamieszkiwaną przez rosyjskojęzyczną ludność wschodnią część Ukrainy) różnią się szerokością. Chodzi o to, że biznes jest znacznie bardziej przewidujący niż politycy" - napisał Miedwiediew w mediach społecznościowych.

Do tej wypowiedzi odniósł się w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną. Instytut zauważa, że Miedwiediew swoje wypowiedzi zamieszcza na swoim anglojęzycznym koncie X (dawniej Twitter), a nie na rosyjskojęzycznym koncie Telegram. W ocenie think tanku pokazuje to, że jego wypowiedź była skierowana do publiczności międzynarodowej, głównie Zachodu, a nie krajowej publiczności rosyjskiej. W komunikacie zastrzeżono także, że plan budowy linii kolejowej między Hiszpanią a Lwowem "nie ma nic wspólnego z granicami Ukrainy lub zakończeniem wojny na Ukrainie i jest niezależnym, europejskim projektem infrastrukturalnym". Warto zwrócić uwagę także na fakt, że w przytoczonym wpisie Miedwiediew używa na określenie Lwowa dwóch słów "Lvov-Lemberg", odnosząc się do nazwy miasta używanej w językach niemieckim i jidysz.

ISW: Kreml przedstawia Ukrainę jako sztuczne państwo

ISW podkreśla, że Władimir Putin i inni rosyjscy wysokiej rangi politycy w ostatnim czasie ożywili narrację przedstawiającą inwazję na Ukrainę jako "historycznie usprawiedliwiony podbój imperialny". Od grudnia 2023 roku dla rosyjskojęzycznych odbiorców utrzymują narrację, zgodnie z którą Rosja i europejskie mocarstwa mogłyby podzielić Ukrainę i pozostawić ją jako "suwerenne" państwo kadłubowe w granicach obwodu lwowskiego.

"Oświadczenie Miedwiediewa jest pogłębieniem rosyjskiej operacji informacyjnej, która błędnie przedstawia Ukrainę jako sztucznie stworzone państwo, prawdopodobnie po to, aby zmniejszyć zachodnią pomoc wojskową dla Ukrainy i znormalizować dyskusje na Zachodzie w sprawie zmuszenia Ukrainy do zrzeczenia się na rzecz Rosji dużej części swojego terytorium i ludności, jako zgodnego z prawem sposobu na zakończenie wojny" - pisze ISW. W ocenie analityków Instytutu Władimir Putin zamierza zrealizować na Ukrainie swoje maksymalistyczne cele, czyli doprowadzić do całkowitej kapitulacji Ukrainy i Zachodu.

Wstępne porozumienie w UE co do szczegółów pakietu finansowego dla Ukrainy

Jest wstępne porozumienie w Unii Europejskiej co do szczegółów pakietu finansowego dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro do 2027 roku. Zgoda europejskich przywódców na szczycie w ubiegłym tygodniu utorowała drogę do rozmów w sprawie szczegółów wsparcia. W nocy porozumienie osiągnęli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych stolic. Te ustalenia jeszcze muszą zatwierdzić europosłowie na sesji plenarnej i kraje członkowskie.

Unia będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne - napisał Vincent van Peteghem, minister finansów Belgii kierującej w tym półroczu pracami Wspólnoty. Nowy fundusz pomocowy dla Ukrainy ma zapewnić jej przewidywalne wsparcie finansowe. Pierwsza transza zostanie przekazana w przyszłym miesiącu.

Unijny pakiet, uzależniony od przestrzegania demokratycznych standardów, będzie przeznaczony na podtrzymanie funkcjonowania państwa, na pomoc w obudowie i modernizacji, w reformach, na wsparcie inwestycji i przygotowań na drodze do członkostwa w Unii. Z 50-miliardowego pakietu większość, bo 33 miliardy euro, to niskooprocentowane pożyczki, a 17 miliardów euro to bezzwrotne dotacje.