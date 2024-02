USA reagują na ruch Węgier ws. szwedzkiej akcesji do NATO. Orban stawia warunek

- Stany Zjednoczone są rozczarowane, że partia rządząca Węgrami zablokowała możliwość głosowania nad kandydaturą Szwecji do NATO - powiedział w poniedziałek dziennikarzom zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel na konferencji prasowej.

- Węgry mówiły, że wspierają akcesję Szwecji do NATO. Mówiły również, że Szwecja wypełniła swoje zobowiązania i jest gotowa, by stać się sojusznikiem NATO - przypomniał Patel. Podkreślił, że USA uważają kwestię wstąpienia Szwecji do Sojuszu za rozstrzygniętą i mają nadzieję na szybkie dokończenie tego procesu.

Węgry blokują akcesję Szwecji do NATO. Stawiają warunek

W poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu węgierskiego parlamentu w sprawie szwedzkiej akcesji nie zjawili się przedstawiciele rządzącej koalicji. Nie zebrano kworum, potrzebnego do przeprowadzenia głosowania. Węgry pozostają ostatnim krajem, który nie zaakceptował wejścia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Na posiedzeniu parlamentu nie było też członków rządu, który odbywał swoje posiedzenie w Sopronbánfalva - jednym z najbardziej wysuniętych węgierskich miast na zachód, ponad dwieście kilometrów od stolicy kraju.

Szef parlamentarnej frakcji Fideszu - MátéKocsis napisał na swoim profilu w portalu społecznościowym, że ratyfikacja przyjęcia Szwecji może się odbyć w czasie normalnego posiedzenia, czyli w drugiej połowie lutego. Jest jednak jeden warunek - do Budapesztu musi przyjechać szwedzki premier, by spotkać się z Viktorem Orbánem.