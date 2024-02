Węgry. Większość rządząca nie pojawiła się w parlamencie. Mieli zająć się kwestią Szwecji w NATO

Na poniedziałek 5 lutego zaplanowane było nadzwyczajne posiedzenie węgierskiego parlamentu. Najważniejszym punktem zainicjowanej przez opozycję sesji było głosowanie nad przyjęciem Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Węgry. Większość rządząca nie pojawiła się na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu

Zgodnie z węgierskim prawem opozycja ma wystarczającą liczbę posłów do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Jest ich jednak zbyt mało, by takie posiedzenie zebrało odpowiednie kworum. Rządząca koalicja partii Fidesz i KDNP już wcześniej zapowiedziała, że jej reprezentanci nie pojawią się na sali posiedzeń. Koalicja ma większość konstytucyjną, wobec czego posiedzenie nie ma kworum i posłowie nie będą mogli podejmować żadnych decyzji. Ze zdawkowych komentarzy udzielanych w ostatnich dniach przez przedstawicieli partii wynika, że czekają oni na wizytę szwedzkiego premiera w Budapeszcie i rozmowę z Viktorem Orbánem.

Węgrzy uważają, że szwedzcy politycy obrażają rząd w Budapeszcie i chcą negocjacji między premierami obu państw. Ma temu służyć wizyta Ulfa Kristerssona. Szwedzki szef rządu po ostatnim szczycie unijnym w Brukseli powiedział jednak, że o NATO z Węgrami będzie dyskutował dopiero po wstąpieniu swego kraju do Sojuszu.

Węgry są ostatnim krajem członkowskim, który nie wyraził zgody na przystąpienie Szwedów do Sojuszu. Kilkanaście dni temu zrobiła to wstrzymująca się dotychczas Turcja. Wkrótce po tym kroku amerykański rząd zgodził się na sprzedaż Turcji samolotów myśliwskich F-16. Wartość kontraktu, ws. którego negocjacje trwały wiele miesięcy, wynosi 23 miliardy dolarów. W jego ramach Turcja kupi 40 nowych samolotów F-16 i zmodernizuje 79 maszyn, które już ma.

Szwecja czeka na wejście do NATO

Szwecja posiada obecnie status państwa zaproszonego do Sojuszu, dzięki czemu może uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach Rady Północnoatlantyckiej i Komitetu Wojskowego NATO. Finlandia i Szwecja złożyły wnioski akcesyjne do NATO w ubiegłym roku. Turcja zgodziła się na przyjęcie pierwszego kraju, zwlekała natomiast z wydaniem zgody w sprawie drugiego. Władze w Ankarze uważały, że rząd w Sztokholmie sprzyja organizacjom, które Turcja uznała za terrorystyczne.

Finlandia została przyjęta do Sojuszu w kwietniu ubiegłego roku. Szwecja po przystąpieniu stanie się 32. państwem Sojuszu. Oba kraje złożyły wnioski o przystąpienie do NATO w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego 2022 roku. Przystąpienie Finlandii do Sojuszu podwoiło długość granicy NATO z Rosją i wzmocniło obronność trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.