W niedzielę (4 lutego) Senat Stanów Zjednoczonych ogłosił tekst ponadpartyjnej ustawy, na mocy której miałoby dojść do zaostrzenia kontroli granicznych. Dokument przewiduje także podział 118 mld dolarów na rzecz pomocy dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu oraz na zabezpieczenie granic USA.

W porozumieniu opracowanym przez część republikanów i demokratów przewidziano 60 mld dolarów pomocy dla Ukrainy i 14 mld dolarów wsparcia dla Izraela. Kolejna kwota wysokości 10 mld dolarów to pomoc humanitarna dla mieszkańców Strefy Gazy, Zachodniego brzegu Jordanu i Ukrainy. Niemal pięć mld dolarów wsparcia ma z kolei trafić do partnerów USA na Dalekim Wschodzie.

Wzmocnienie straży granicznej, a także zaostrzenie kontroli przeprowadzanych na granicy obarczono przewidywanym kosztem ponad 20 mld dolarów. Dodatkowe fundusze w kwocie niemal dwóch i pół mld dolarów zostaną przekazane w ręce Centralnego Dowództwa wojsk amerykańskich, aby wesprzeć ochronę statków na Morzu Czerwonym. Jak podaje Agencja Reutera, ustawa ma zabezpieczyć południową granicę USA poprzez nałożenie na Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego tymczasowego obowiązku "zamknięcia" granicy w przypadku, gdy próby jej przekraczania przez migrantów przekroczą pułap pięciu tys. dziennie przez siedem dni.

Joe Biden zaapelował do Kongresu o przyjęcie ustawy. "Jeśli dotrze do Izby, będzie martwa w dniu jej otrzymania"

Prezydent USA Joe Biden publicznie poparł ustawę i wezwał Kongres do jej szybkiego uchwalenia. - Nasze priorytety są zbyt istotne, by je ignorować i zbyt ważne, by różnice polityczne miały stanowić przeszkodę. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy stoją przed złożonymi wyzwaniami, natomiast nasi przeciwnicy starają się zniszczyć demokrację i rozszerzyć wpływy autorytaryzmu na całym świecie - powiedział lider senackiej większości Chuck Schumer. Mimo poparcia prezydenta i części Senatu losy ustawy nie są pewne. Jej uchwaleniu sprzeciwiają się skrajni republikanie, a także niektórzy demokraci.

"Ta ustawa jest jeszcze gorsza, niż się spodziewaliśmy, i nie zakończy katastrofy granicznej, którą stworzył Prezydent. (...) Jeśli ta ustawa dotrze do Izby, będzie martwa w dniu jej otrzymania" - napisał w serwisie X spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.