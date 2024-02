Agencja Reutera poinformowała w sobotę o nocnym ataku dronów na rafinerię ropy naftowej w Wołgogradzie (południowa Rosja). W nocy z 2 na 3 lutego wybuchł tam pożar, który wymagał interwencji straży pożarnej. Ogień został ugaszony i zdaniem władz nie odnotowano ofiar.

Wojna w Ukrainie. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię

Jak pisze "The Moscow Times", rosyjska armia stwierdziła, że jej obrona powietrzna zestrzeliła lub przechwyciła cztery drony w rejonie Biełgorodu graniczącego z Ukrainą, dwa w Wołgogradzie i jeden w rejonie Rostowa nad Donem. Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow potwierdził atak i stwierdził, że do pożaru w rafinerii doszło po strąceniu maszyny.

Zdaniem Agencji Reutera Ukraina podjęła działania zmierzające do zakłócenia linii dostaw i logistyki, by uzyskać przewagę w wojnie. Rafineria ropy naftowej w Wołgogradzie miała stać się celem ukraińskich żołnierzy z powodu jej zdolności przerobu 14,8 mln ton metrycznych ropy naftowej rocznie, czyli prawie 300 tys. baryłek dziennie. Właścicielem rafinerii jest producent ropy Lukoil, który do tej pory nie odpowiedział na prośbę dziennikarzy o komentarz.

Rosja doświadcza trudności w wojnie, a Ukraina stawia na drony

Nie jest to pierwszy atak na rafinerię w Rosji. Według doniesień "The Moscow Times" 31 stycznia bezzałogowy dron rozbił się w pobliżu Petersburga, co spowodowało eksplozję w tamtejszym zakładzie. Jak przekazała Agencja Reutera, w zeszłym miesiącu w zakładach przerobu ropy doszło do szeregu awarii. Problemy miała m.in. największa rosyjska rafineria Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI) w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Z kolei 19 stycznia drony zaatakowały magazyn ropy w zachodniej Rosji. Według doniesień france24.com podpalone zostały wówczas cztery zbiorniki ropy o łącznej pojemności 6 tys. metrów sześciennych (6 milionów litrów). Ukraińcy wydają się być zadowoleni ze skuteczności dronów, bo jak podaje "The Wall Street Journal", Ukraina zamierza wybudować milion kolejnych dronów do walki z Rosją.