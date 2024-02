O co chodzi w konflikcie Załużnego i Zełenskiego? Lachowski: To może być początek dużych zmian

Od kilku dni nasilają się po raz kolejny pogłoski w związku z ewentualnym odwołaniem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy - Wałerija Załużnego. Zdaniem CNN decyzja w sprawie przyszłości wojskowego ma zapaść jeszcze w tym tygodniu. Jak się okazuje, konflikt między dowódcą a Wołodymyrem Zełenskim narasta. Środowisko prezydenta, a szczególnie szef jego gabinetu, Andrij Jermak może bać się, że ceniony w armii wódz urósł w siłę i może przyćmić ukraińskiego lidera. W grę wchodzi bowiem fotel prezydenta Ukrainy, a to wcale nie Wołodymyr Zełenski ma mieć największą decyzyjność w państwie w kwestiach personalnych - mówi nasz rozmówca.

Ukraina. Lachowski: Zełenski i Jermak boją się, że Załużny wystartuje w wyborach prezydenckich

O relacje Wałerija Załużnego z Wołodymyrem Zełenskim, zapytaliśmy korespondenta wojennego Mateusza Lachowskiego. - Konflikt trwa od dawna. O tym mówi się już od jesieni ubiegłego roku. On może nie tyle jest między samym prezydentem a dowódcą sił zbrojnych, ile także między drugą osobą w państwie, czyli Andrijem Jermakiem, który ma ogromny wpływ na politykę Zełenskiego. W kwestiach państwowych to właściwie on ma największą decyzyjność, a Zełenski na nim polega, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne stanowiska w kraju - powiedział Lachowski w rozmowie z Gazeta.pl.

Jak zaznaczył, prezydent Zełenski dalej stoi na stanowisku, że wojna idzie w dobrym kierunku ze strony Ukrainy. - Zapewne odpowiedzialnością o wszelkie niepowodzenia na froncie Jermak obarcza Załużnego, który jest znany z ostrożnej polityki wojskowej i cały czas sygnalizował, że armii brakuje na przykład amunicji. On jednak myśli o wygraniu całej wojny, a nie jednej kontrofensywy - podkreślił dziennikarz.

Lachowski zwrócił też uwagę, że Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak boją się, iż Wałerij Załużny może wystartować w wyborach prezydenckich. - Mało tego, Załużny może stworzyć swoją partię. A jest on najbardziej popularną osobą w armii, o wiele popularniejszą niż Zełenski. Jest też taką osobą, do której społeczeństwo nie ma zarzutów - stwierdził rozmówca Gazeta.pl.

- Robiono wiele, żeby generał Załużny sam podał się do dymisji i w tym celu kontaktowano się z konkretnymi dowódcami brygad czy związków operacyjnych ponad generałem. Starano się w ten sposób wpływać na dowodzenie armią. Wynika to z faktu, że jeśli Wołodymyr Zełenski sam by go odwołał, jego poparcie by spadło, a w armii mogłoby pojawić się bardzo duże niezadowolenie i spadek morale. Cała ta sprawa z dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy może się więc obrócić przeciwko prezydentowi Ukrainy - ocenił Mateusz Lachowski.

- Jeżeli - jak mówią przeciwnicy prezydenta Ukrainy - Załużny zostanie odwołany, w obawie, że staje się coraz popularniejszy, to postępowanie Zełenskiego wydaje się kompletnie niezrozumiałe. Ponieważ kiedy Załużny nie będzie już w armii, rzeczywiście może wystartować w wyborach prezydenckich. Ale nie zrobi tego, dopóki jest naczelnym wodzem - ocenił reporter.

Korespondent wojenny: Odwołanie Załużnego może być początkiem cyklu większych zmian

Jak się okazuje, odwołanie ukraińskiego dowódcy może być jedynie początkiem zmian w objętej wojną Ukrainie. - Z moich informacji wynika, że nie tylko Załużny ma być odwołany. Mówi się także o dużych przetasowaniach w rządzie. W ciągu pół roku może się zmienić także premier, więc może to być początek cyklu większych zmian - zaznaczył dziennikarz.

Jak zauważa nasz rozmówca, odwołanie Załużnego "może odbić się na morale żołnierzy". - Na pewno będą bardzo duże oznaki niezadowolenia. W przestrzeni publicznej już pojawiają się komentarze, głoszące "Zieloni [otoczenie prezydenta Zełenskiego - red.] ręce precz od Załużnego". Generał ma wielu stronników w armii, wspiera go mer Kijowa, ale też opozycja - łącznie z byłym prezydentem Petro Poroszenko. To zostanie wykorzystane do pogłębienia konfliktu politycznego - ocenił Lachowski.

Na kogo Zełenski wymieni Załużnego? Jest dwóch mocnych następców

A kto może zostać nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy? Dziennikarz stwierdza, że typowany na to stanowisko jest generał pułkownik Ołeksandr Syrski, dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. - Armia za nim nie przepada od czasu bitwy o Bachmut, bo jest znany z tego, że nie liczy się ze stratami wśród żołnierzy. Dlatego wypływa też kandydatura Kyryło Budanowa. Pojawiają się też informacje, że Stany Zjednoczone naciskają, by następcą Załużnego została osoba młodsza, która przeszła szkolenia w USA - przekazał nasz rozmówca.

Lachowski zwraca także uwagę na fakt, że ukraiński prezydent chce dokonać swego rodzaju reformy w armii, co podczas wojny może być skazane na porażkę. - Ukraińska armia ma problemy systemowe. Wymiana dowódcy może nic nie dać. Chociażby dlatego, że niektóre problemy wynikają z tego, iż w armii dalej są generałowie z mentalnością z czasów sowieckich, są też problemy organizacyjne. Trudno w tej chwili określić czy generał Załużny odpowiada za pewne błędy, do których doszło, bo przyczyn może być wiele. Większość ukraińskiego społeczeństwa i wojska jest przeciwna tej zmianie. Piszą o tym eksperci. Ale prezydent jest uparty - możliwe, że stracił zaufanie do Załużnego, może też chcieć na tym stanowisku kogoś, na kogo będzie mógł mieć wpływ. A może być też tak, że prezydent wie coś, czego my nie wiemy albo ma jakiś konkretny plan. Tego, jak zwykle na tej wojnie, dowiemy się po jakimś czasie - zaznaczył dziennikarz.

Jak podkreśla nasz rozmówca, najbardziej niepokojące w całej tej sytuacji jest to, że sprawa odwołania Wałerija Załużnego pokazuje wyraźne polityczne podziały w Ukrainie. - W czasie, gdy Rosjanie szaleńczo szturmują Awdijiwkę, a mniej lub bardziej intensywnie atakują na całym froncie, Ukraina potrzebuje zjednoczenia, a nie sporów politycznych w Kijowie - dodał Mateusz Lachowski.