Bolesny manifest ukraińskiego generała. Wytyka błędy instytucji państwa. "Pogłębiło się uzależnienie"

Manifest gen. Wałerija Załużnego został opublikowany przez CNN. "Być może priorytetem numer jeden jest opanowanie całego arsenału (stosunkowo) tanich, nowoczesnych i wysoce skutecznych maszyn bezzałogowych i innych środków technologicznych" - podkreślił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak dodał, drony mają wiele zastosowań, m.in. zbierają dane wywiadowcze, a także pozwalają na kierowanie ogniem. "Krótko mówiąc, to oznacza całkowitą zmianę operacji na polu bitwy i porzucenie przestarzałego, stereotypowego myślenia - stwierdził i dodał, że tylko to może pozwolić na wygraną nad Rosją.

"Zapasy rakiet, interceptorów obrony powietrznej i amunicji artyleryjskiej naszych partnerów wyczerpują się ze względu na intensywność działań wojennych w Ukrainie, ale także z powodu światowego niedoboru ładunków miotających" - zauważył gen. Wałerij Załużny. Według dowódcy ukraińskiej armii problemem są również niewystarczające sankcje nałożone na Moskwę. Dzięki temu Rosja wciąż może prowadzić skuteczną wojnę na wyniszczenie.

Manifest dowódcy ukraińskiej armii. Napisał o "pogłębionym uzależnieniu od sojuszników"

Kolejnymi kwestiami, o których napisał wojskowy, są "niezdolność instytucji państwowych w Ukrainie" do zwiększania liczby żołnierzy bez uciekania się do "niepopularnych środków" oraz regulacje i "częściowa monopolizacja przemysłu obronnego", który ogranicza zdolności produkcyjne Kijowa. To sprawiło, że "pogłębiło się uzależnienie od sojuszników" ukraińskiego społeczeństwa.

Sposobem na rozwiązanie tych problemów miałoby być "stworzenie kompletnie nowego państwowego systemu zbrojenia technologicznego". Zdaniem Załużnego realizacja tego pomysłu jest możliwa w ciągu pięciu miesięcy. "Naszym celem musi być wykorzystanie chwili, aby zmaksymalizować akumulację najnowszych zdolności bojowych, co pozwoli nam przeznaczyć mniej zasobów na zadanie maksymalnych szkód wrogowi, zakończyć agresję i chronić przed nią Ukrainę w przyszłości" - podkreślił.

Co dalej z Załużnym? Decyzja ma zapaść jeszcze w tym tygodniu.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia medialne dot. przyszłości gen. Wałerija Załużnego. Jak informował brytyjski "The Guardian", prezydent Wołodymyr Zełenski miał zaproponować dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy dobrowolne podanie się do dymisji. Generał miał nie przystać na tę propozycję.

Według CNN decyzja ws. przyszłości wojskowego ma zapaść jeszcze w tym tygodniu.

