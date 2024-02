Amerykański okręt o włos od tragedii. "4 sekundy od uderzenia". Użyto "ostatniej linii obrony"

Amerykański okręt wojenny zniszczył we wtorek nadlatujący pocisk Huti na Morzu Czerwonym. To oznacza pierwsze użycie zaawansowanego systemu zwanego "ostatnią linią obrony" w tym konflikcie. "Pocisk manewrujący zbliżył się do okrętu na odległość zaledwie jednej mili [ok. 1,6 kilometra - red.] - a zatem kilka sekund od uderzenia" - poinformowało CNN.

Morze Czerwone. Amerykański okręt o włos od tragedii. Użyto "ostatniej linii obrony"

System Phalanx wyposażony jest w działka Gatlinga, które mogą wystrzelić do 4,5 tysiąca 20-milimetrowych pocisków na minutę z bardzo bliskiej odległości. System ten jest w zasadzie ostatnią linią obrony okrętów wojennych przed atakiem. W sieci pojawiło się nagranie, które demonstruje działanie systemu.

Tom Karako, dyrektor projektu obrony przeciwrakietowej w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, przekazał, że to "niepokojące", iż pocisk Huti zbliżył się tak blisko amerykańskiego okrętu wojennego. Z kolei Carl Schuster, były kapitan Marynarki Wojennej USA, powiedział, że pocisk Huti, poruszał się z prędkością około 965 kilometrów na godzinę i znajdował się "prawdopodobnie około 4 sekund od uderzenia w okręt". Analityk przekazał, że im bliżej okrętu znajduje się nadlatujący pocisk, tym większe jest zagrożenie dla niego. Z kolei większe odłamki są w stanie przebić nieopancerzone części kadłuba i nadbudówki z odległości około 200 metrów.

System Phalanx jest ważnym uzbrojeniem dla Marynarki Wojennej USA. Wprowadzono go w 1980 roku i jest on obecnie zainstalowany we wszystkich okrętach nawodnych amerykańskiej marynarki wojennej.

Amerykańskie wojsko zestrzeliło rakietę i drony Huti

W czwartek z kolei amerykański okręt wojenny zestrzelił trzy irańskie drony i rakietę balistyczną wystrzelone z terytorium kontrolowanego przez bojowników Huti w Jemenie. "Wspierani przez Iran rebelianci wystrzelili rakietę balistyczną w kierunku Zatoki Adeńskiej. Stanowiła ona zagrożenie dla amerykańskich sił powietrznych i została zestrzelona przez okręt USS Carney. Godzinę wcześniej w tym samym rejonie ten sam okręt zestrzelił trzy irańskie drony" - czytamy w oświadczeniu dowództwa sił USA. Nie poinformowano, czy były to drony bojowe, czy jedynie rozpoznawcze.

Tego samego dnia siły amerykańskie zaatakowały również naziemną stację kontroli bezzałogowców i zniszczyły 10 bojowych dronów kamikadze, które zdaniem dowództwa "stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla statków handlowych i okrętów marynarki wojennej USA w regionie". Rebelianci Huti w Jemenie przekazali, że skutecznie zaatakowali amerykański statek handlowy na Morzu Czerwonym. Według prywatnej firmy oferującej usługi ochrony statków załoga jednego ze statków płynących na południe od jemeńskiego portu Aden zgłosiła eksplozję na pokładzie.

Od kilku miesięcy rebelianci z plemienia Huti w Jemenie atakują statki na Morzu Czerwonym, głównie jednostki izraelskie, amerykańskie i brytyjskie. Deklarują, że chcą w ten sposób wesprzeć Palestyńczyków walczących z wojskami izraelskimi w Strefie Gazy. W odpowiedzi na te ataki władze amerykańskie i brytyjskie zawiązały międzynarodową koalicję ochraniającą statki handlowe.