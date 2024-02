W czwartek 1 lutego 27 unijnych przywódców zgodziło się na przekazanie Ukrainie pakietu wsparcia wartego 50 miliardów euro. Oznacza to, że europejskim liderom udało się w końcu przełamać opór Węgier w tej sprawie. Rząd w Budapeszcie, oskarżany o prowadzenie prorosyjskiej polityki, już raz zablokował pakiet wsparcia dla Ukrainy. Tym razem się ugiął.

REKLAMA

Zobacz wideo 50 miliardów euro dla Ukrainy. Tusk: Udało się utrzymać jedność Unii Europejskiej

Przełomowa decyzja w Unii Europejskiej. Jednomyślność ws. pieniędzy dla Ukrainy

Węgierski premier Viktor Orban ogłosił sukces po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Oświadczył, że Węgry uzyskały dobrą ofertę od unijnych przywódców. "Wywalczyliśmy to!" - przekazał lider. Zgodnie z informacjami dochodzącymi ze szczytu w Brukseli, przedstawiono tam takie warunki udzielenia pomocy finansowej Ukrainie, aby Viktor Orban mógł w swoim kraju przynajmniej częściowo ogłosić swój sukces.

Węgry nie będą mogły zablokować każdego roku pakietu pieniędzy dla Ukrainy, ale Komisja Europejska będzie badać, czy są one wydawane w sposób zgodny z przeznaczeniem. "Otrzymaliśmy ofertę i w końcu wynegocjowaliśmy mechanizm kontrolny, który gwarantuje racjonalne wykorzystanie pieniędzy, a także otrzymaliśmy gwarancję, że węgierskie pieniądze nie mogą trafić na Ukrainę" - napisał w internetowym oświadczeniu węgierski premier.

O to, kto jest wygraną stroną w tej sprawie, zapytaliśmy eksperta, prof. dr hab. Bogdana Góralczyka z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. - Przede wszystkim wygrała Ukraina, ponieważ tam jest wojna na wyczerpanie, pozycyjna i taką wojnę - to już wiemy co najmniej od I wojny światowej, jeśli nie wcześniej - przegrywa, ten, kto ma mniejszy potencjał. A wystarczy spojrzeć na mapę czy globus, żeby stwierdzić, kto ma większy czy mniejszy potencjał. Dla Ukrainy życiowo kluczowe było to, żeby mieć środki czy europejskie, czy amerykańskie - a obydwa były zamrożone. Istotą tego, co się stało dzisiaj w Brukseli, polega na tym, że te pieniądze zostały odmrożone - zaznaczył politolog w rozmowie z Gazeta.pl. Wpis Orbana z kolei określił "ratowaniem własnej twarzy".

Jak zaznaczył prof. Góralczyk, jeśli Ukraina zostanie pokonana, to pokonany zostanie cały Zachód. - A kto jest pierwszym sąsiadem Zachodu wobec Ukrainy? Polska. I to wiele wyjaśnia - dodał.

Politolog: Viktor Orban czeka na Donalda Trumpa jak na Mesjasza

- Jeśli chodzi o Orbana, to on długo szantażował. Na poprzednim szczycie UE udało mu się zawetować i zgarnąć sumę ponad 10 mld euro. Tym razem zaszantażowała go Unia Europejska. Parę dni temu w "Financial Times" ukazał się materiał, który jednoznacznie dowiódł, że Orban może nie dostać żadnych środków unijnych. Co więcej, Węgry od 1 lipca tego roku będą przewodniczyły w Radzie Unii Europejskiej, a to też mogłoby im zostać odebrane. Orban przekalkulował jak zawsze, uznał, że gra jest niewarta świeczki, że może podczas prezydencji ugrać pewne rzeczy i ustąpił - zaznaczył prof. Góralczyk. - Nie zamkną sobie furtki na dostarczanie dalszych transzy pieniędzy unijnych. To nie jest błaha sprawa, ponieważ to są miliardy - dodał.

Ekspert zwrócił uwagę, że prezydencja Węgier w Radzie Unii Europejskiej zbiega się w czasie z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w listopadzie 2024 roku. - A Orban czeka na Trumpa jak na Mesjasza. Sukcesywnie przy nim stoi, cały czas czeka na niego i głośno to wyraża. Orban wie, że kiedy Trump wróci na fotel prezydenta, to będzie dla niego złota era - czeka na niego jak na zbawiciela - powiedział prof. Bogdan Góralczyk.

Nasz rozmówca przywołał wywiad węgierskiego premiera z Tuckerem Carlsonem, który odbił się szerokim echem w mediach. Orban stwierdził w nim między innymi, że jedyną drogą do zakończenia wojny w Ukrainie byłby ponowny wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. - Rosjanie są znacznie silniejsi, znacznie liczniejsi niż Ukraińcy. Przywołajcie Trumpa, on jest człowiekiem, który może uratować zachodni świat - mówił wówczas węgierski lider.