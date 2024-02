Chiny. Stracono parę za zabójstwo dzieci. Wyrzucili je z 15. piętra

Zhang Bo i Ye Chengchen w 2020 roku wyrzucili dwójkę dzieci mężczyzny z okna znajdującego się na 15. piętrze wieżowca, gdzie mieszkali. Tragedia miała miejsce w południowo-zachodnich Chinach w Chongqing. Zostali skazani na śmierć rok później, ale przez następne lata trwały ich procesy apelacyjne.

Chiny. Wykonano egzekucję na parze, która zamordowała dwójkę dzieci

Zhang Bo został skazany za zamordowanie dwójki swoich dzieci. Natomiast Ye Chengchen sąd uznał winną za podżeganie do zabójstwa. Zdaniem śledczych zrobiła to, ponieważ postrzegała dwuletnią córkę i rocznego syna partnera za "przeszkodę" - pisze "The Independent".

Najwyższy Sąd Ludowy w Chinach utrzymał orzeczenie pierwszej instancji i stwierdził, że wyroki wydane na parę były odpowiednie. Dodano, że rola obu oskarżonych w przestępstwie była taka sama. Ponadto sąd uznał, że motyw działania pary był "nikczemny", a ich działania "brutalne".

Sprawa Zhang Bo i Ye Chengchen. Zamordowali dzieci, bo "uważali je za przeszkody"

Jak donosiły media Zhang Bo rozpoczął romans z Ye, kiedy był jeszcze żonaty. Po rozwodzie z żoną, partnerka zaczęła namawiać go do zabicia dzieci. Podczas procesu stwierdziła, że "uważała je za przeszkody" i "obciążenie dla ich przyszłego życia". "W chwili, gdy usłyszałam, że moje dzieci zostały wyrzucone z 15. piętra przez ich ojca i kochankę, nie mogłam znaleźć żadnych słów, by opisać swoje uczucia" - cytuje słowa matki zamordowanych dzieci "New York Post". "Nie mogę sobie wyobrazić, co przeżyły moje dzieci, gdy spadały z 15. piętra na ziemię. Czy się bały" - dodała kobieta.